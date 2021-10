Bisogna approfondire un tema ancora oggi molto caldo in Italia per coloro che utilizzano servizi connessi alla posta elettronica, visto che non funziona a tutti Alice Mail. Dopo le indicazioni fornite nei giorni scorsi a proposito di altri disservizi relativi alla piattaforma di TIM, tocca tornare sull’argomento. Le ultime anomalie, che ho avuto modo di riscontrare in prima persona, ci conducono direttamente alla fase di login, stando a quanto ho constatato insieme a molti altri utenti in Italia.

Perché non funziona a tutti Alice Mail il 15 ottobre

Provando a scendere maggiormente in dettagli, è facile mettere a fuoco la causa per la quale non funziona a tutti Alice Mail il 15 ottobre. Sostanzialmente, quando si inseriscono le credenziali per accedere alla propria casella di posta elettronica, capita che l’utente venga stranamente reindirizzato ad un’altra pagina del sito TIM. Spesso e volentieri, alla presentazione di qualche offerta da parte della compagnia telefonica. Di sicuro un errore indesiderato, che tuttavia sta creando disagi al pubblico da un paio di giorni a questa parte.

Dunque, non un vero e proprio down quello che sto portando alla vostra attenzione, ma un disservizio che va e viene da solo per parte degli utenti. Di sicuro si tratta di un’anomalia che non può essere sottovalutata, sperando possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Qualora abbiate riscontrato problematiche simili, fateci sapere con un commento a fine articolo. Allo stato attuale, infatti, appare molto complicato risalire all’origine di questi problemi per i quali non funziona a tutti Alice Mail. Situazione in continua evoluzione, sperando che possa essere archiviata a stretto giro dopo una settimana complicata per gli utenti. Come stanno andando le cose? Rinnovo l’invito a commentare l’articolo qui di seguito.