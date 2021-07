Oggi, durante il WitcherCon, il primo evento virtuale di Netflix e CD Projekt Red dedicato ai fan e all’universo di The Witcher, Netflix ha annunciato la data di The Witcher 2. La seconda stagione sarà disponibile su Netflix da venerdì 17 dicembre 2021.

L’attesissima notizia è stata annunciata durante il panel “Carte del Destino del WitcherCon,dove erano presenti i membri del cast Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa e Paul Bullion, e alla showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich.

In questo annuncio a sorpresa è stato svelato anche il teaser art della seconda stagione, con Geralt di Rivia (Henry Cavill) e Ciri, la principessa di Cintra (Freya Allan), che ha segnato solo l’inizio di ciò che deve ancora essere annunciato durante il WitcherCon.

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Questa la sinossi della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Tornano nel cast di The Witcher 2: Henry Cavill, Anya Chalotra, Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer e Therica Wilson-Read.

L’universo della serie fantasy è in espansione: è stato annunciato un prequel con il cast al completo.

Di seguito il primo teaser art che svela la data di The Witcher 2 su Netflix: