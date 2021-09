Non c’è da attendere l’aggiornamento su Samsung Galaxy S10 per il mese di settembre, visto che la sua distribuzione è appena partita in Europa per la gioia dei possessori del vecchio dispositivo di punta. Continua dunque il supporto software serrato dell’ormai ex ammiraglia che ne garantisce sempre la massima sicurezza.

Sia il Samsung Galaxy S10 che il Galaxy S10 Plus stanno ricevendo proprio l’aggiornamento di settembre siglato con il firmware G97XFXXSCFUH5, in prima distribuzione in Svizzera. Naturalmente stiamo parlando del pacchetto che include la patch di sicurezza del corrente mese che, come al solito, contiene la correzione di vulnerabilità di varia natura (anche se per ora non meglio specificate). L’ultima fatica degli sviluppatori ambisce anche a migliorare le prestazioni del device e ottimizzarne le funzioni per la migliore esperienza d’uso possibile. La distribuzione del pacchetto nel nostro paese non dovrebbe tardare e potrebbe farsi strada anche nel corso della corrente settimana, di certo prima sui modelli no brand del dispositivo e poi successivamente sulle unità serigrafate degli operatori telefonici.

L’aggiornamento dei Samsung Galaxy S10 ex top di gamma segue di pochi giorni quello già garantito al modello Galaxy S10 Lite, ma anche sui Galaxy S20 , Galaxy S21 , Galaxy Note 20 , Galaxy Z Flip , Galaxy A52 e Galaxy A72. Va ribadito che le ammiraglie continuano a ricevere rilasci mensili, almeno per ora, che gli consentono di evitare pericolose vulnerabilità e bug costantemente.

Chi possiede ancora un Samsung Galaxy S10 lanciato nel 2019 può dirsi di certo soddisfatto del proprio dispositivo, commercializzato con Android 9 Pie ma poi subito aggiornato con Android 10 e ancora Android 11 e infine con l’interfaccia One UI 3.0 ottenuta all’inizio del 2021. Con le patch mensili finora sempre garantite per la serie, gli esemplari molto diffusi anche in Italia potranno continuare ad essere sempre attuali e al passo con le esigenze dei clienti ancora per molto, evitando il passaggio a modelli più recenti.