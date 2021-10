Da oggi è disponibile in radio e negli store digitali Siamo Qui di Vasco Rossi, il nuovo singolo che vanta un video ufficiale con la partecipazione di Alice Pagani.

Spiccatamente Vasco, Siamo Qui è un brano che ci riporta dritti in mezzo alla discografia dell’artista. Il suo carattere distintivo è ben accentuato anche in quello che è l’inedito che anticipa la pubblicazione del nuovo disco, da cui prende il nome.

L’album Siamo Qui è infatti atteso per il 12 novembre. Riporterà il Blasco sui palchi di tutta la penisola, dopo l’impossibilità di esibirsi dal 2020 a causa della pandemia covid-19. Le date del tour di Vasco Rossi in programma per il 2022 sono già note e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.

Siamo Qui di Vasco Rossi anticipa di un mese la pubblicazione dell’attesissimo album, che uscirà nell’ormai celeberrima data palindroma … e scaramantica, 12.11.21. Ad accompagnare l’uscita di Siamo Qui il video ufficiale realizzato questa estate in Puglia con la partecipazione dell’attrice Alice Pagani.

Testo Siamo Qui di Vasco Rossi

Siamo qui

Pieni di guai

A nascondere quello che sei dentro quello che hai

Ma com’è

Ma cos’è

Ma dov’è

Siamo qui

Soli e delusi

A confondere quello che sei dentro quello che usi

Ma com’è

Ma cos’è

Puoi rispondermi

Puoi rispondermi

O vuoi nasconderti

O vuoi proteggerti

E quando non lo sai

Neanche perché lo fai

Ti basta piangere

Oppure ridere

Di quando non si può

Quando ti dico no

Ti vuoi nascondere

Ti vuoi proteggere

Siamo qui

Poveri eroi

A difendere quеllo che poi non dipende da noi

Ma lo sai

Ma lo sai

Puoi rispondеrmi

Puoi rispondermi

O ti preoccupi

O vuoi nasconderti

E quando non lo sai

Neanche perché lo fai

Ti basta ridere

Oppure piangere

E quando non si può

Quando ti dico no

Ti vuoi nascondere

Ti vuoi proteggere