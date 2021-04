Sono rimandati al 2022 i concerti di Vasco Rossi inizialmente previsti per il mese di giugno. A causa del perdurare dello stato di emergenza, i concerti del Blasco non potranno tenersi secondo il calendario già annunciato e vengono posticipati al prossimo anno.

Un ulteriore spostamento di un anno, per i concerti programmati per il 2020 che slittano, così, in totale due volte.



“La pandemia fermerà i miei concerti ma non ferma la mia musica”, le parole di Vasco Rossi che il 12 novembre 2021 tornerà anche con un nuovo album. In concerto, dunque, presenterà anche le nuove canzoni di prossima pubblicazione.

I concerti di Vasco Rossi previsti nel mese di giugno 2021 vengono riprogrammati nella primavera del prossimo anno secondo il calendario che segue. Il primo appuntamento dal vivo con il Blasco sarà il 24 maggio 2022 all’Ippodromo Trenne di Milano; il 28 maggio sarà a Imola per lo spettacolo all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Tre saranno i concerti di Vasco Rossi in programma a giugno 2022: il 3 alla Visarno Arena di Firenze, l’11 e il 12 giugno al Circo Massimo di Roma.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per i rispettivi nuovi appuntamenti. I biglietti per la data del 19 giugno 2020 (poi 26 giugno 2021) saranno validi per la data dell’11 giugno 2022; i biglietti per il 20 giugno 2020 (poi 27 giugno 2021) saranno validi per la data del 12 giugno 2022.

I concerti di Vasco Rossi nel 2022

24 maggio 2022 MILANO – Ippodromo Milano Trenno (ex IDays)

28 maggio 2022 IMOLA – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

3 giugno 2022 FIRENZE – Visarno Arena (ex Firenze Rocks)

11 e 12 giugno 2022 ROMA – Circo Massimo

Se impossibilitati a prendere parte ai nuovi concerti, i fan in possesso dei ticket d’ingresso potranno richiederne il rimborso integrale attraverso voucher o in alternativa rivendere i biglietti legalmente sulle piattaforme dove è stato effettuato l’acquisto.

Se si sceglie il rimborso con voucher, il voucher sarà pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 13 giugno 2021 e avrà validità 18 mesi dalla sua data di emissione.