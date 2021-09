Il nuovo singolo di Vasco Rossi arriverà molto presto. Lo annuncia il rocker di Zocca dal set del nuovo video che accompagnerà il brano in rotazione radiofonica. Al suo fianco c’è una promettente attrice italiana: Alice Pagani.

Nota per aver debuttato nella serie TV Netflix Baby, Alice Pagani si è fatta conoscere anche per il ruolo che ha interpretato in Skam Italia, un’altra delle serie TV Netflix più apprezzate del momento.

Per lei adesso c’è la partecipazione da protagonista nel video ufficiale del nuovo singolo del Blasco la cui data di uscita non è ancora stata comunicata ma è certo che accompagnerà la rotazione radiofonica del singolo di prossima pubblicazione.

Alla regia della clip c’è l’insostituibile Pepsy Romanoff, amico e regista fidato ormai di Vasco Rossi. A presentare Alice sui social in quanto presenza della clip e a condividere le primi immagini backstage è stato lo stesso Blasco sui social:

“Ed eccovi Alice …l’attrice del nuovo video kolossal.. che abbiamo girato in questi giorni in una suggestiva località segreta ..delle Puglie creative.. con un Pepsy Romanoff particolarmente ispirato.. Stay tuned”, ha cinguettato.

La clip è stata realizzata in Puglia, a Spinazzola, in provincia di BAT (Barletta – Andria – Trani). “È stato un magico viaggio durato due giorni. Grazie Vasco” ha commentato Alice Pagani dopo le riprese del video e il lavoro sul set.

Il sindaco di Spinazzola, Michele Patruno, ha invece comunicato con entusiasmo che all’inizio di settembre la città ha accolto le riprese del nuovo video ufficiale di Vasco Rossi, “teatro delle riprese del nuovo video di Vasco Rossi che ha scelto il ponte dei 21 archi come location del suo ultimo lavoro”.

Il nuovo singolo di Vasco Rossi sarà un inedito che anticiperà l’album atteso per il 12 novembre.