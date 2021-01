Sempre più You 3 si conferma una stagione dal cast corale: l’ultima new entry in ordine di tempo è Scott Michael Foster, che si unisce alla schiera numerosissima di nuovi volti del life drama sulle relazioni tossiche di Netflix.

Foster vanta un certo numero di esperienze in serie tv più o meno di successo prima di approdare in You 3: dal 2017 al 2019 è stato Nathaniel Plimpton III in Crazy Ex-Girlfriend, ha interpretato Leo Hendrie in Chasing Life di ABC nel 2015 e per la stessa rete ha anche recitato in Blood and Oil e The River; inoltre è apparso in Halt and Catch Fire di AMC e Californication di Showtime.

In You 3 Scott Michael Foster interpreterà Ryan, un giornalista televisivo locale che è anche un amato papà single. Un uomo che ha superato una storia di dipendenza e custodisce dei segreti, tra cui un comportamento padroneggiante e calcolatore che riserva a coloro che gli sono più vicini e a chiunque si frapponga tra lui e i suoi obiettivi.

Foster si aggiunge a più di una dozzina di nuovi membri del cast di You 3, tra cui Adam Speedman, Travis Van Winkle, Shalita Grant e Tati Gabrielle recentemente annunciati come ingressi nella serie per la prossima stagione. Protagonisti della serie sviluppata da Sera Gamble e Greg Berlanti, basata sui libri bestseller di Caroline Kepnes You e Hidden Bodies, sono ancora una volta Penn Badgley e Victoria Pedretti nei panni di Joe Goldberg e Love Quinn, coppia di sociopatici e assassini che vivono le relazioni in modo malato, ora genitori di una bambina.

Le riprese della serie sono ancora in corso a Los Angeles e You 3 non ha ancora una data d’uscita su Netflix, ma è attesa entro il 2021: le prime due stagioni, accolte da record di visualizzazioni, erano uscite sulla piattaforma nel dicembre 2018 e 2019.