Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in esame in queste ore, a proposito dell’iPhone 14. Inutile dire che non si parli di notizie ufficiali, anche perché da Apple non abbiamo ancora ricevuto alcun segnale sotto questo punto di vista. Tuttavia, dopo i primi approfondimenti di alcuni giorni fa, vale la pena tornare su alcune probabili differenze tra il melafonino che arriverà sul mercato tra poco meno di un anno, rispetto agli iPhone 13 che stiamo imparando a conoscere proprio in questi giorni.

Riscontri per gli iPhone 14 rispetto all’iPhone 13 con le informazioni di ottobre 2021

Cosa sappiamo fino a questo momento a proposito dei prossimi iPhone 14? Le indiscrezioni degli ultimi giorni, in effetti, evidenziano alcuni probabili elementi di rottura che dovremmo toccare con mano, anche nel confronto con la serie che è stata di recente commercializzata da Apple. Basti pensare al fatto che, a detta del leaker Ben Geskin, con ogni probabilità attraverso l’iPhone 14 Pro Apple metterà da parte in modo totale il notch, anche alla luce di una tendenza che ha visto il produttore americano prendere chiare decisioni nel 2021.

Basti pensare al fatto che già con iPhone 13 lo stesso notch sia stato ridotto in modo considerevole dal punto di vista delle dimensioni. Dunque, con iPhone 14 la scelta di Apple dovrebbe essere simile a quella di diversi produttori di smartphone Android, i quali hanno deciso di inserire il modulo della fotocamera con un foro specifico. Staremo a vedere se una novità del genere, ad oggi ufficiosa coi top di gamma che esordiranno sul mercato a settembre 2022, verrà accompagnata da qualche altra svolta hardware.

Molto più complicato, invece, che tra le novità concepite con iPhone 14 possa rientrare anche Face ID utilizzabile tramite un lettore per le impronte digitali, a sua volta da integrare sotto lo schermo. Sono voci che, allo stato attuale, non trovano conferme.