Ci sarà un foro nello schermo di iPhone 14? Di sicuro ci sarà il notch, su cui l’azienda californiana ha lavorato quest’anno per ridurne le dimensioni del 20% rispetto alle passate generazioni. Come riportato da ‘macrumors.com‘, il notch farà parte anche del design di iPhone 14, visto che la società lo utilizza per il contenimento di diversi sensori (non solo della fotocamera frontale, ma anche per il Face ID, giusto per farvi un esempio banale).

Se si dovesse fare a meno del notch, dove troverebbe posto il Face ID? Del resto, Apple non farà a meno del sistema di sblocco, quindi sarebbe inutile pensare verrà abbandonato. Al più potremmo assistere, sempre a bordo di iPhone 14, un’ulteriore riduzione delle dimensioni del notch, che, come detto sopra, quest’anno è stato già ridimensionato al ribasso (cosa resa possibile dallo spostamento in alto della capsula auricolare, adesso non più in linea con il resto dei sensori). Il foro ed il notch potrebbero anche coesistere, il primo per ospitare la fotocamera frontale ed il secondo per i sensori adibiti allo sblocco e per lo speaker (la cosa potrebbe non far impazzire i futuri proprietari di iPhone 14, anche se, almeno per il momento, resta solo un’ipotesi che verrà o meno validata dai fatti che verranno al momento opportuno).

Niente Touch ID per iPhone 14, in quanto il Face ID, anche questa volta, dovrebbe restare l’unico metodo di sblocco possibile (una cosa che farebbe storcere il naso a molti utenti, visto che proprio l’assenza dello sblocco tramite le impronte digitali è tra i motivi per cui diversi consumatori hanno deciso di non passare ad iPhone 13 quest’anno, rimasti delusi dalla mancanza). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.