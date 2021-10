Nonostante non sia mai stato così ricercato sul mercato, l’iPhone 12 mini può essere lo smartphone giusto per chi ha intenzione di avere tra le mani un prodotto Apple, ma senza spendere cifre davvero molto alte. Non parliamo di uno smartphone economico, ma in questo periodo gode di sconti molto interessanti su Amazon e quest’oggi vogliamo proporvi un’offerta alquanto allettante che lo riguarda.

Aggiornamento per il prezzo di iPhone 12 mini su Amazon

Offerta, quella di oggi, che ci fa tornare indietro con la mente di qualche settimana. Sul famoso sito di e-commerce questo iPhone 12 mini presenta uno sconto del 6% rispetto al prezzo precedente che vi permetterà di risparmiare 46 euro. Il costo finale per la versione nera da 64GB di memoria interna è di 673 euro e si tratta anche dell’Amazon’s choice di giornata, una scelta che quindi consiglia lo stesso sito di e-commerce.

Se avete intenzione di acquistare un iPhone 12 mini, questo può essere il momento più adatto, anche perché ormai la sua produzione è stata praticamente fermata e c’è il rischio che tra qualche mese non saranno più a disposizione le varie scorte. Attualmente Amazon fornisce una disponibilità immediata del prodotto al prezzo sopra indicato con spedizione gratuita e tempi di consegna ridotti al minimo se si effettua l’acquisto entro pochissime ore.

A questo punto vogliamo rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche di questo iPhone 12 mini, dispositivo che si ritrova con un display Super Retina XDR da 5,4 pollici e dotato del pannello più duro in circolazione, il Ceramic Shield. Non manca un ottimo processore grazie alla presenza dell’A14 Bionic che permette anche la connettività 5G. Questo iPhone 12 mini è resistente all’acqua ed alla polvere grazie alla certificazione IP68, la migliore del settore e può contare anche su un comparto fotografico di rilievo.

Ritroviamo infatti un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Mentre per la fotocamera anteriore spazio ad un sensore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Caratteristiche molto simili all’iPhone 12, ma con un display più contenuto.