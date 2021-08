Le offerte Amazon del primo lunedì di agosto sono decisamente da tenere in considerazione, almeno se si è alla ricerca di un nuovo smartphone (magari un iPhone) e pure una smart band economica ma molto funzionale. In effetti, le due occasioni da mettere decisamente in vetrina quest’oggi sono quelle dedicate all‘iPhone 12 Mini e alla Xiaomi Mi Band 6.

Proprio il melafonino Apple è al suo minimo storico assoluto per il prezzo di una specifica variante e colore. Il più piccolo della generazione di device Apple del 2020 è sempre più economico anche a causa della scarsa domanda di potenziali acquirenti che al modello compatto preferiscono l’iPhone 12 standard o le varianti Pro e Pro Max. Ne consegue che chi preferisce in ogni caso proprio l’esemplare in questione può imbattersi in vere e proprie occasioni proprio in queste settimane di vacanze. Ad esempio, il dispositivo nel taglio di memoria di 64 GB nella bella e innovativa colorazione RED Product costa appena 627 euro, pure con disponibilità immediata alla consegna in arrivo per questo giovedì 5 agosto.

Novità Apple iPhone 12 mini (64GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Su tutt’altro fronte, c’è la seconda delle offerte Amazon dedicata alla Xiaomi Mi Band 6, quella pensata per la Xiaomi Band 6. Ad onor del vero, va detto che il fitness tracker non è affatto al suo minimo storico assoluto raggiunto un paio di settimane fa (circa 36 euro) ma dopo un sostanziale rialzo del valore commerciale è sceso nuovamente sotto quota 40 euro. A differenza dell’iPhone 12 Mini, siamo al cospetto di un dispositivo molto cercato dal pubblico e quindi soggetto ad una svalutazione più contenuta. Intanto, con 39.90 euro sarà possibile farsi recapitare il braccialetto per il monitoraggio dell’allenamento e del benessere personale entro questa settimana. Spendendo pi 63 euro, sarà possibile pure abbinare alla soluzione una bilancia intelligente, sempre utile per tenere sotto osservazione la propria salute.