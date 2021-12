Continua a calare su Amazon il prezzo dell’iPhone 12 mini che, in occasione anche del Cyber Monday, può essere acquistato ad un prezzo molto più conveniente rispetto al passato. Non è stato protagonista del mercato, ma è un top di gamma di ottima fattura che può far comodo a chi non ama le dimensioni piuttosto ampie degli ultimi smartphone.

L’analisi sull’offerta Amazon per iPhone 12 mini

Promozione, dunque, che ci fa tornare con la mente al Black Friday 2021, secondo quanto riportato di recente. Amazon propone quest’oggi questo iPhone 12 mini al prezzo di 649 euro, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo precedente che era di 719 euro. Notiamo quindi un risparmio di 70 euro che non può essere assolutamente sottovalutato. E’ bene precisare però come tale prezzo riguardi principalmente il modello nero da 64GB di memoria interna.

La spedizione è assolutamente gratuita, ma bisogna attendere qualche giorno in più per averlo tra le mani. Questo iPhone 12 mini si ritrova con un display Super Retina XDR da 5,4 pollici con vetro Ceramic Shield, presenta la connettività 5G ed il processore A14 Bionic, risulta poi essere resistente all’acqua ed alla polvere. Non manca un ottimo comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Per la fotocamera anteriore spazio ad un sensore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. In contrapposizione poi ritroviamo invece l‘iPhone 13 mini, dispositivo di recente realizzazione che su Amazon si presenta quest’oggi al prezzo di 829 euro nella versione PRODUCT (RED) da 128GB. Il prezzo risulta essere leggermente più basso rispetto alle altre colorazioni, quindi se si vuole risparmiare qualche euro, bisogna puntare sulla variante rossa. In questo caso però la disponibilità del prodotto non è immediata, bisognerà attendere circa tredici giorni.

Rispetto all’iPhone 12 mini, ritroviamo un sistema hardware più potente grazie alla presenza del processore A15, qualche miglioramento può essere notato anche lato fotocamera grazie alla Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Piccoli miglioramenti che ovviamente sta a voi decidere se valgono la pena per spendere qualcosa in più rispetto all’iPhone 12 mini.