La settimana del Black Friday 2021 è iniziata ufficialmente oggi 22 novembre, portando con sè tante nuove offerte su Amazon, tra cui quelle relative ad iPhone 12 mini da 128GB di memoria interna nella colorazione azzurra, vostro al prezzo di 699 euro per gli abbonati a Prime (resi gratuiti, con possibilità di pagare il dispositivo anche a rate, in questo caso 5 mensili da 139,80 euro, per chi volesse approfittare del pagamento rateale, non obbligatorio, ma comunque un’opzione da considerare al bisogno). iPhone 12 Mini arriverà a casa senza costi aggiuntivi già giovedì 25 novembre (se ordinato entro qualche ora).

Offerta Novità Apple iPhone 12 mini (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

iPhone 12 mini da 128GB di memoria interna non è l’unica offerta Amazon che inaugura la settimana del Black Friday 2021, che culminerà nel giorno clou venerdì prossimo, e poi nel Cyber Monday del 29 novembre. Oltre al melafonino di piccole dimensioni della passata generazione, Amazon oggi 22 novembre, nella settimana del Black Friday 2021, offre anche il OnePlus 8T nella configurazione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (colorazione Lunar Silver), al prezzo di 399,99 euro (per gli abbonati Prime, con consegna gratis in 1 giorno e reso gratuito). Riceverete a casa il OnePlus 8T con consegna senza costi aggiuntivi già domani (se ordinato entro poche ore), martedì 23 novembre (disponibilità immediata).

Non poteva iniziare meglio la settimana del Black Friday 2021 su Amazon (saranno tanto le proposte commerciali da prendere in considerazione nel corso di questo periodo di sconti), con le offerte relative ad iPhone 12 mini da 128GB di memoria interna (ricordate che questo la versione in miniatura dell’anno scorso, che comunque ha ancora molto da dare) ed al OnePlus 8T (modello con 8GB di RAM e 128GB di storage interno). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

