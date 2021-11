Oggi 1 novembre inizia il mese che ci porterà al Black Friday 2021, in programma per venerdì 26. Mancano ancora un po’ di giorni al grande appuntamento degli sconti di elettronica (ma non solo), eppure le offerte già sembrano apparire su Amazon. iPhone 12 mini da 64GB ne è la prova, proposto oggi 1 novembre al prezzo di 649 euro nella colorazione nera. Il prodotto è da subito disponibile, con possibilità di vederselo recapitare a casa, senza costi aggiuntivi, domani 2 novembre in consegna più veloce (se ordinato entro un paio di ore da adesso, altrimenti bisognerà aspettare il 4 novembre, che è comunque una data piuttosto vicina, considerata anche la giornata festiva odierna). iPhone 12 mini è venduto e spedito da Amazon, senza passare, per nessun motivo, da un rivenditore terzo (con tutti i vantaggi che ne conseguiranno in fase di post-vendita, come molti di voi già sapranno di certo).

Offerta Novità Apple iPhone 12 mini (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

iPhone 12 mini è un device di gran prestigio, comunque reperibile ad un prezzo modico rispetto a quelli applicati alla maggior parte dei prodotti della mela morsicata. L’offerta in questione contrassegna l’articolo con l’etichetta ‘Amazon’s Choice‘, un’ulteriore ragione per puntarci senza indecisioni. Il Black Friday 2021 è sì vicinissima, ma non possiamo assicurarvi che iPhone 12 mini da 64GB venga proposto, più avanti, ad un prezzo così basso (potrebbe anche essere, ma dirlo da adesso sarebbe una presa in giro che non vogliamo assolutamente portare avanti).

Tutto è possibile, ma non abbiamo la certezza assoluta di vedere ribassi su un determinato prodotto, quindi vi consigliamo di affrettarvi nel caso in cui siate interessati proprio ad iPhone 12 mini, che ad un prezzo tanto vantaggioso non si era quasi mai visto prima. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.