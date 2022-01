Non poteva iniziare meglio la settimana che ha visto le prime luci del mattino quest’oggi 24 gennaio, con le offerte Amazon relative ad iPhone 13 mini e iPhone 12 mini, tutti e due nei tagli da 128GB. Per quanto riguarda iPhone 13 mini, c’è da dire che il prodotto verrà generalmente spedito entro 1, 2 mesi, dato che non è da subito disponibile. Pagherete iPhone 13 mini da 128GB, nella colorazione azzurra, la cifra di 749 euro, con spedizione senza costi aggiuntivi con Prime e resi gratuiti. C’è la possibilità, altrimenti, di pagare iPhone 13 mini anche in 5 rate mensili da 149,80 euro ciascuna. Il telefono è venduto e spedito da Amazon, altra cosa che ci tenevamo a precisare.

Offerta Apple iPhone 13 mini (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 5,4"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

La giornata del 24 gennaio si concentra anche su iPhone 12 mini, il modello di precedente generazione, che pure ha ancora molto da offrire, nonostante sia stato sostituito dal nuovo arrivato. Il telefono, anch’esso disponibile nel taglio da 128GB, ha un prezzo di 699 euro, con consegna in 1 giorno gratis per i clienti Amazon Prime. Anche in questo caso i resi sono gratuiti, con possibilità di pagare il dispositivo in 5 rate mensili da 139,80 euro. La disponibilità del prodotto è immediata, il che vuol dire che la consegna, senza costi aggiuntivi, potrà avvenire anche domani 25 gennaio (ordinandolo entro poche ore).

Offerta Novità Apple iPhone 12 mini (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Come avrete sicuramente capito si tratta di offerte niente male, di cui fareste meglio ad approfittare se avete individuato in iPhone 12 mini o iPhone 13 mini il vostro dispositivo perfetto. A questo punto non vi resta che scegliere il modello che crediate possa fare di più per voi, pagandolo in un’unica soluzione oppure a rate mensili. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

