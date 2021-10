Finn Wolfhard di Stranger Things ha aperto un nuovo account Instagram, che stavolta sarà gestito unicamente da lui. Per farlo ha realizzato un video in cui invita a non seguire più il precedente, che dichiara essere gestito da suo padre, un uomo di mezza età interessato “solo al gioco d’azzardo e a fare soldi“. Detta così potrebbe sembrare un’accusa di sfruttamento nei confronti di suo padre, ma il tono del video è chiaramente ironico e serve soltanto a lanciare un nuovo profilo Instagram in cui l’attore si cimenterà anche come creatore di contenuti.

Finn Wolfhard di Stranger Things potrebbe voler utilizzare il suo seguito, conquistato prevalentemente grazie alla serie Netflix dei fratelli Duffer, per reinventarsi come influencer: per il suo nuovo account promette contenuti originali per i fan, invitando il pubblico a non seguire più il profilo ufficiale – da ben 21 milioni di seguaci e oltre 1.200 post – perché gestito dal padre a cui “non interessa nulla di voi“.

Il nuovo account di Finn Wolfhard di Stranger Things su Instagram ha già accumulato oltre 100.000 follower in meno di un giorno, con la pubblicazione del solo video parodistico in cui attira a sé i seguaci della pagina originale. Secondo l’attore il nuovo profilo “Finnjee.la è un account reale creato da persone reali. Ci sarò io a Los Angeles, mentre vado all’insegna di Hollywood e faccio un’escursione intorno al Grand Canyon con tutti i miei migliori amici“.

A dimostrazione del fatto che Finn Wolfhard di Stranger Things vuole investire su se stesso come creatore di contenuti digitali, nel finale del suo video c’è anche l’invito a seguirlo su Patreon, una piattaforma online su cui i fan possono andare a supportare i loro influencer preferiti con un abbonamento mensile.

Ovviamente Finn Wolfhard di Stranger Things resta soprattutto un attore: tornerà nella stagione 4 della serie nel 2022, per quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo della saga di Hawkins.