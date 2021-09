Sex Education 4 è stata rinnovata da Netflix a tempo di record: pochi giorni dopo l’uscita della stagione 3, durante l’evento globale TUDUM dedicato ai fan, lo streamer ha confermato che ci sarà un’altra stagione della serie inglese, che a questo punto potrebbe anche essere l’ultima.

Sex Education 4 ripartirà dai protagonisti alle prese con l’ultimo anno di liceo, che non si è ancora concluso durante la terza stagione, e dal grosso problema di aver perso i finanziamenti per il Moordale High dopo il fallimento della missione della nuova preside di ripulirne l’immagine. Il finale della terza stagione, poi, ha lasciato ancora una volta in sospeso la storia tra Otis e Maeve, con la partenza di quest’ultima per il programma di studio per allievi superdotati negli Stati Uniti. Questa trama pone anche il problema della presenza di Emma Mackey nella serie: ci sarà un salto temporale che porterà al ritorno di Maeve nel Regno Unito, si racconterà la sua esperienza americana oppure il personaggio sarà assente per gran parte della prossima stagione?

Inevitabile che Sex Education 4 riparta poi anche dalla scoperta apparentemente scioccante che Jean ha fatto sul letto d’ospedale, leggendo i risultati del test di paternità poco dopo aver partorito la sua bambina Joy. Per non dire della rottura tra Eric ed Adam, altro grosso nodo irrisolto della terza stagione (qui la nostra recensione).

Sex Education 4 dovrebbe condurre i suoi protagonisti al diploma di maturità, ma a quel punto sarebbe probabilmente anche l’ultima stagione della serie. La creatrice Laurie Nunn, infatti, ha dichiarato in passato di non amare le serie che da teen drama diventano life drama, ovvero quando decidono di seguire i loro protagonisti anche negli anni dell’università. Presentando la seconda stagione, aveva dichiarato che questo “gruppetto ben assortito” e “i temi dello show – il sesso e le relazioni – offrano spunti infiniti. Quindi credo che la serie possa andare avanti fin quando Netflix me la lascerà scrivere“. Ma al tempo stesso aveva esposto la sua idea di teen drama coincidente con trame ambientate solo negli anni del liceo: “Ho sempre pensato che le serie teen debbano terminare prima che i protagonisti vadano al college“. Senza considerare che indugiare su trame adolescenziali presenta anche un altro problema, perché “attori che intanto diventano trentenni finiscono per interpretare ancora degli adolescenti“.

Insomma Sex Education 4 potrebbe permettere alla sua showrunner di concludere la serie secondo le proprie convinzioni in termini di scrittura, anche se Netflix potrebbe essere interessata a non perdere uno dei suoi titoli originali di maggiore appeal.