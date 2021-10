Cast e personaggi di Belgravia debuttano in prima visione assoluta in Italia su Sky Serie e Now il 6 ottobre, in prima serata coi primi due episodi disponibili in streaming e on demand. Quella che è stata annunciata come la nuova Downton Abbey, perché frutto della penna di Julian Fellowes e adattamento del suo omonimo romanzo, è una miniserie che ricalca il registro fuilleton del più celebre e premiato period drama degli ultimi anni (15 Emmy Awards in 6 stagioni), ma non guarda alla lunga serialità.

Le vicende dei personaggi di Belgravia si svolgono nell’arco di sei episodi, ambientati nella Londra della prima metà del XIX secolo: le famiglie al centro della serie vivono rivalità, lotte di potere e battaglie di classe nell’Età della Reggenza, che nel Regno Unito seguì alle guerre Napoleoniche. La trama della serie gioca su eventi avvenuti alla viglia della storica battaglia di Waterloo nel 1815 e le loro conseguenze che riecheggiano nella nuova borghesia in ascesa e nell’aristocrazia dell’elegante quartiere di Belgravia ventisei anni dopo.

Ecco il lungo elenco di cast e personaggi di Belgravia, che animano un racconto corale sull’ascesa della nuova borghesia inglese nell’età della Reggenza (qui la trama).























I Trenchard

Anne Trenchard (Tamsin Greig) è una donna intelligente e forte, figlia di un insegnante di campagna, molto innamorata di suo marito e felice dei suoi successi pur non condividendo le sue ambizioni sociali. Astuta e riflessiva, sopperisce al divario di classe con eleganza e saggezza. James Trenchard (Philip Glenister) è il classico self-made man, scalatore sociale che si è fatto da solo iniziando la sua carriera al mercato di Londra: durante la guerra è diventato uno dei maggiori fornitori del Duca di Wellington e dopo la battaglia di Waterloo si unisce ai fratelli Cubitt nella costruzione del nuovo quartiere per la borghesia londinese, Belgravia. Il suo desiderio di scalare i ranghi della nobiltà porta sua moglie a qualche distrazione di troppo. Oliver Trenchard (Richard Goulding) ha ereditato tutti i vizi di suo padre, crede ciecamente nella sua (solo supposta) superiorità, non dimostrata né dalla sua intelligenza né dal diritto di nascita: ha le stesse mire di suo padre ma ma a differenza di quest’ultimo è del tutto impreparato, superficiale e animato solo da avidità, ad eccezione di piccoli sprazzi di buon senso. Susan Trenchard (Alice Eve) è la bellissima, petulante e viziata figlia di James e Anne, che deluderà il padre per il suo matrimonio con Oliver, visto che la famiglia sperava per lei in nozze più altolocate. Stravagante fino all’eccesso, non è per niente una sprovveduta e punta ad una rapida affermazione nella scala sociale. Sophia Trenchard (Emily Reid), bellissima e appassionata, si lascia travolgere dall’amore e non presta attenzione ai desideri della famiglia.

I Brockenhurst

Lady Brockenhurst (Dame Harriet Walter) nasconde la sua immensa tristezza dietro le buone maniere e l’atteggiamento altezzoso tipico dell’aristocrazia: donna intelligente artista talentuosa, un tempo anche bellissima, non si arrende di fronte alle avversità formando anche inedite alleanze pur di proteggere chi ama. Earl of Brockenhurst (Tom Wilkinson) è il tipico aristocratico che ha vissuto seguendo protocolli rigidi ed indiscussi. Ama sua moglie nonostante si siano sposati per una questione di codice, maniere e costume, ma le circostanze che affliggono la sua famiglia pesano molto su di lui. Lord Bellasis (Jeremy Neumark Jones), figlio ed erede dei Conti di Brockenhurst, ha tutto ciò che la vita può offrire, bell’aspetto, rango e denaro, ma è determinato a trovare la propria strada. Charles Pope (Jack Bardoe) è molto avanti per l’epoca, già un imprenditore Vittoriano: non conosce la verità riguardante la sua nascita, ma è determinato a fare la sua ascesa e a lasciare traccia in questo nuovo mondo. Bello, affascinante e di buone maniere, ha uno charme giovanile. Lady Maria Grey (Ella Purnell), attraente e schietta, è cresciuta in un severissimo regime di tate e governanti: sua madre ha deciso di darla in sposa a John Bellasis, ma Maria disprezza il suo orgoglio snob e troverà in Charles un suo naturale alleato.

I Bellais

Il Reverendo Stephen Bellasis (James Fleet), fratello minore del Conte di Brockenhurst, è diventato un uomo di chiesa per assicurarsi la grande canonica vicino alla sua vecchia casa e alcuni vitalizi in dote da suo padre. Debole, cattivo e bugiardo, è invidioso dei possedimenti, dei soldi e dei titoli del fratello e ha perso quasi tutta la sua eredità in scommesse. Grace Bellasis (Diana Hardcastle) è la maggiore di cinque figlie di un baronetto del Gloucestershire: si è ritrovata sposata con l’indigente ultimo figlio di un conte, ma nonostante la delusione per se stessa spinge i suoi figli a realizzare i propri interessi, soprattutto l’arrogante e viziato John Bellasis (Adam James),

tanto affascinante quanto egoista, avido e per niente sprovveduto. Molto più interessato a sedurre le donne di altri uomini che a sposarsi, odia suo zio per aver sperperato l’eredità di famiglia.

I servitori

Turton (Paul Ritter) è il maggiordomo di casa Trenchard: ormai vicino alla pensione dopo aver lavorato per loro molti anni: crede gli possa tornare utile approfittare di qualunque occasione. Ellis (Saskia Reeves) è la cameriera personale di Anne Trenchard, defernete in presenza della sua padrona, ma in realtà furba e avida. Anche dopo trent’anni al servizio dei Trenchard, continua ad essere essere sleale.Speer (Bronagh Gallagher) è la cameriera personale di Susan Trenchard, intelligente e ambiziosa ma più onesta e generosa di Ellis, si preoccupa di assicurarsi un futuro a prescindere dalle sorti della sua padrona, cui pure offre aiuto e sostegno.