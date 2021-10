La serie Belgravia è l’ultima creatura di Julian Fellowes in ordine di tempo ad aver visto la luce: il papà di Downton Abbey ha intitolato la sua ennesima serie in costume come il quartiere omonimo della capitale inglese, in cui nella prima metà del XIX secolo si incrociano conflitti, pregiudizi sociali, lotte di classe, tradizioni e spinte al cambiamento tra i salotti più affascinanti della Londra ottocentesca.

Belgravia, basata sull’omonimo romanzo del 2016 di Julian Fellowes, debutta in Italia su Sky Serie dal 6 ottobre dalle 21.15 e in streaming su Now con due episodi a settimana, per un totale di sei. La miniserie racconta le vicende private di diverse famiglie residenti nell’esclusivo quartiere di Belgravia, le cui vicissitudini si intrecciano con la Storia vera e propria, scossa dai grandi eventi dell’Età della Reggenza, che nel Regno Unito fece seguito alle rivoluzioni e alle guerre Napoleoniche.

Belgravia, proprio come il pluripremiato e longevo format di Downton Abbey capace di attraversare il piccolo e il grande schermo, si presenta come un feuilleton che mescola i drammi familiari al racconto dei cambiamenti della società britannica nell’Ottocento, quando i nuovi ricchi dell’alta borghesia provano ad imporsi col loro potere economico negli alti ranghi della nobiltà.

La trama di Belgravia prende le mosse dal ballo organizzato dalla duchessa di Richmond a Bruxelles, alla vigilia della battaglia di Waterloo. Gli eventi e i segreti di quella fatidica serata risuoneranno ancora nell’elegante quartiere londinese decenni dopo, in un periodo fondamentale della storia Europea. Nel 1815, la notte tra il 15 e il 16 giugno, si tiene il ballo organizzato in onore del Duca di Wellington: siamo alla vigilia della battaglia di Quatre Bras, due giorni prima della famigerata disfatta di Waterloo. Alla festa partecipano James e Anne Trenchard (Philip Glenister e Tamsin Greig), coppia agiata che vive nel lusso grazie ai profitti della loro impresa. Sophia (Emily Reid), la figlia della coppia, viene notata da Edmund Bellasis (Jeremy Neumark Jones), erede di una delle famiglie più prestigiose d’Inghilterra, ma Anne non crede nel grande salto sociale e mette in guardia la figlia dal militare arruolato nell’esercito di Wellington, pronto a combattere contro Napoleone: “Diffida dei castelli in aria. È il figlio maggiore di un conte“. L’inarrestabile passione tra i due creerà uno scandalo destinato ad essere ricordato dalle generazioni a venire.

La trama di Belgravia fa infatti un salto temporale importante: Bellasis muore in battaglia e, 26 anni dopo, la storia prende una piega inaspettata. Le due famiglie vivono ormai entrambe nell’elegante Belgravia, quando gli eventi e i segreti di quel ballo tornano a galla, con importanti conseguenze: i Trenchard sono diventati ormai un nome importante nella Londra che conta, sebbene siano ancora snobbati dalla nobiltà, e diventano l’esempio di uno scontro di classe tra i nuovi borghesi arricchitisi col commercio e un’aristocrazia decadente che continua ad alimentare il suo mito di superiorità. Come in una sorta di citazione di Downton Abbey, non mancheranno scene ambientate nei locali della servitù che hanno molto da dire sui loro padroni.





















@Sky

Julian Fellowes è autore di Belgravia ma anche produttore esecutivo, affiancato nella produzione da Gareth Neame, Nigel Marchant e Liz Trubridge. La minsierie è diretta da John Alexander (Ragione e Sentimento).