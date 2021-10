Ci sono ancora segnalazioni sul blackout WhatsApp che dobbiamo prendere in esame ora, in quanto i problemi riscontrati con l’app nella giornata di lunedì non sono del tutto superati. Premesso che la situazione sia apparsa in deciso miglioramento a partire de mezzanotte, come si può notare anche attraverso la curva delle segnalazioni di anomalie che ci restituisce Down Detector, effettivamente non tutti allo stato attuale appaiono in grado di inviare e ricevere messaggi come al solito.

Una situazione, quella che vi sto scrivendo, che a conti fatti conferma automaticamente alcune teorie sul blackout WhatsApp, ancora riscontrato ora. Tutto ruota attorno a problemi legati ai DNS, come del resto vi avevamo anticipato con il nostro articolo pubblicato in prima serata. Per farvela breve, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare in giornata, con la propagazione del segnale che garantirà la massima copertura non solo alla nota app di messaggistica, ma anche ad altre piattaforme popolari come Facebook e Instagram.

Il blackout WhatsApp riscontrato ora conferma la teoria DNS

Difficilmente il blackout WhatsApp registrato da alcuni utenti italiani ora, dopo l’enorme diffusione del down segnalata tra le 18 e le 23.30 di ieri, risulterà causato da un attacco hacker. L’ipotesi è ancora viva, sia chiaro, e fino a quando non si avranno notizie ufficiali in merito, nulla potrà essere escluso “a prescindere”. Tuttavia, se tutto fosse nato da un’iniziativa esterna, probabilmente il ripristino del servizio sarebbe stato contemporaneo (o quasi) per tutti.

Staremo a vedere come andranno le cose in giornata, in quanto il blackout WhatsApp richiede ulteriori approfondimenti ora. In ogni caso, è probabile che nel giro di poche ore i problemi risultino superati per tutti, in quanto non ci sono più i presupposti per parlare di down. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento.