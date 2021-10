Dopo ben due ore di down, sappiamo finalmente perché non va WhatsApp. Insieme ovviamente a Facebook e Instagram, come avviene spesso e volentieri in circostanze simili. Nel tardo pomeriggio, sul nostro magazine, vi abbiamo già fornito le prime informazioni in merito, al punto da descrivervi in tempo reale la situazione con un primo articolo, ma in attesa di conoscere i tempi di ripristino, possiamo soffermarci su altro. Cosa c’è alla base dei problemi odierni e del down? La situazione appare complicata e complessa.

Dettagli sul perché non va WhatsApp con servizio bloccato

Esattamente, perché non va WhatsApp? Il servizio risulta bloccato dalle 18 di oggi 4 ottobre, esattamente come riscontriamo con Instagram e Facebook, anche se l’app di quest’ultima consente in parte di navigare tra i post antecedenti al disservizio. Down Detector ci dice che la curva delle segnalazioni sia in leggera discesa, ma il disservizio è assolutamente nel vivo e, come accennato, allo stato attuale è impossibile prevedere un potenziale orario di ripristino.

A rendere la situazione più delicata, poi, abbiamo le ragioni del disservizio. A detta di Jane Manchun Wong, infatti, l’anomalia è legata ai DNS. Questo vuol dire che il ripristino dei server sarà particolarmente lento e graduale. Potrebbero volerci ore, con utenti che riusciranno ad utilizzare nuovamente Facebook, WhatsApp e Instagram, mentre altri no. Sembrerebbe esclusa, dunque, l’ipotesi di un possibile attacco hacker, contrariamente a quanto riportato da alcuni addetti ai lavori.

L'uscita riportata è disponibile su Twitter, tramite la quale sappiamo perché non va WhatsApp questo lunedì.