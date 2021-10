In questo pomeriggio del 4 ottobre si stanno manifestando diffusissimi problemi WhatsApp, Facebook e Instagram. Si tratta di un down diffuso alle piattaforme social e dei servizi di messaggistica di Mark Zuckerberg. Le comunicazioni e le condivisioni di contenuti sono tutte off limits, almeno al momento di questa pubblicazione.

Cosa sta succedendo esattamente? Per quanto riguarda i problemi WhatsApp, gli utenti non riescono ad inviare in alcun modo i messaggi. La classica icona dell’orologio che in molti abbiamo imparato a conoscere in caso di down campeggia accanto a qualsiasi messaggio si tenti di inviare in chat singole e di gruppo. Come naturale conseguenza, è inibita la ricezione di qualsiasi messaggio.

In concomitanza con i problemi WhatsApp, se ne registrano altri abbastanza seri per Facebook. Da app mobile in modo particolare, gli utenti vengono rimbalzati fuori e i tentativi di riaccesso con user name e password molto spesso non hanno alcun effetto sperato. Tante difficoltà si stanno riscontrando anche per Instagram, il social delle immagini che non possono essere condivise ma anche la consultazione dei feed risulta quasi impossibile.

I problemi WhatsApp e delle altre piattaforme non sono stati commentati da nessuno staff tecnico. Intanto, le curve dei malfunzionamenti su Downdetector ci comunicano migliaia e migliaia di segnalazioni per ogni piattaforma.

Aggiornamento 18:40 – I problemi WhatsApp continuano come pure quelli per Facebook e Instagram. Non ci sono più dubbi sul fatto che il down sia completo per tutte le piattaforme di Zuckerberg. Intanto è giunto un primo feedback ufficiale sui gravi disservizi, direttamente dall’account WhatsApp presente su Twitter. Ecco il cinguettio nel quale si parla di lavori in corso per cercare di ripristinare ogni servizio. Per il momento è impossibile dunque fornire una tempistica esatta per la fine dei problemi odierni.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

A seguire anche il riscontro ufficiale sul down dell’account Twitter di Facebook e Instagram.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021