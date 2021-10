Vasco Rossi a Napoli nel 2022: il concerto fa parte dei 5 nuovi appuntamenti annunciati oggi sui social. Il 7 giugno 2022 il Blasco si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ex Stadio San Paolo, per una grande festa.

Lo annuncia personalmente ai fan comunicando la sua “notizia bomba” pronta ad esplodere. Alla tournée già annunciata, in programma per il 2020 e rimandata al 2021 e poi al 2022, si aggiungono nuovi spettacoli per porteranno la musica di Vasco Rossi in 5 dei principali stadi della penisola.

Il primo appuntamento in programma nella nuova tranche di concerti è quello atteso a Napoli. Vasco Rossi a Napoli nel 2022 si esibirà il 7 giugno per poi proseguire verso Jessica il 17 giugno, per Duun evento allo Stadio San Filippo.

Il 22 giugno si terrà un concerto a Bari, allo Stadio San Nicola e il 26 giugno Vasco Rossi sarà allo Stadio Del Conero di Ancona. Il quinto ed ultimo appuntamento annunciato oggi è quello atteso a Torino, Stadio Olimpico, per il 30 giugno 2022.

I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili dal 15 ottobre alle ore 12.00.

“Notizia bomba. Prolunghiamo la FESTA… con 5 nuove date…”, scrive l’artista sui social in vista della presentazione degli inediti del nuovo disco in uscita il prossimo mese. Siamo Qui è il titolo del nuovo disco di Vasco Rossi la cui uscita è attesa per il 12 novembre. Già svelata la copertina dell’album, dal significato particolare spiegato dallo stesso cantante.

I nuovi concerti di Vasco Rossi nel 2022

07 Giugno 2022 NAPOLI

Stadio Diego Armando Maradona

17 Giugno 2022 MESSINA

Stadio San Filippo

22 Giugno 2022 BARI

Stadio San Nicola

26 Giugno 2022 ANCONA

Stadio Del Conero

30 Giugno 2022 TORINO

Stadio Olimpico

Le altre date

– 24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out

– 28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

– 03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena sold out

– 11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

– 12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

– 20 Giugno 2022 Trento – Trentino Music Arena