Svelata in via ufficiale la tracklist di Siamo Qui di Vasco Rossi, l’attesissimo 18esimo album del rocker di Zocca in uscita il 12 novembre 2021. Non manca il fortunatissimo singolo Una Canzone D’Amore Buttata Via, che ha aperto questo 2021 come la novità che tutti i fan del Blasco attendevano. Il brano è stato scelto come ending track del disco.

La tracklist di Siamo Qui di Vasco Rossi

Nella tracklist di Siamo Qui di Vasco Rossi troviamo 10 tracce. Il Blasco lo ha reso noto nell’ultima ora con un post pubblicato su Instagram con l’annuncio “tracklist ufficiale abusiva”, uno spoiler che ha alimentato l’hype dei suoi fan. Ecco i titoli delle canzoni:

01 XI Comandamento

02 L’Amore L’Amore

03 Siamo Qui

04 La Pioggia La Domenica

05 Tu Ce L’Hai Con Me

06 Un Respiro In Più

07 Ho Ritrovato Te

08 Prendiamo Il Volo

09 Patto Con Riscatto

10 Una Canzone D’Amore Buttata Via

Il nuovo album del Blasco

Solo pochi giorni fa Vasco Rossi ha spiegato il significato della copertina dell’album: il rocker è immortalato steso sull’asfalto con un cerchio incompleto che lo cinge. Si tratta dell’Ensõ, simbolo sacro della cultura buddista che rappresenta eleganza, infinito e universo. Dopo tutti questi spoiler, non resta che attendere l’arrivo di Siamo Qui che sarà disponibile in diversi formati. Oltre all’edizione digitale per le piattaforme streaming, il disco sarà disponibile in doppio LP colorato e autografato, doppio LP nero standard, CD Deluxe Amazon, edizione numerata e limitata a 2000 copie più gadget, da un cappellino a una t-shirt con il logo dell’album, compreso un libro fotografico.

Nel frattempo Vasco ha girato il video ufficiale della title-track Siamo Qui a Spinazzola Delle Murge, in Puglia, con la regia di Pepsy Romanoff. Per questa esperienza gli è stata conferita la cittadinanza oronaria di Castellaneta (Taranto), località in cui il rocker di Zocca si reca in vacanza ma trova anche base operativa per preparare i concerti.

Di seguito il post con la tracklist di Siamo Qui di Vasco Rossi, già disponibile in pre-order.