C’è al momento forte delusione dopo l’uscita di eFootball 22, erede di PES 2021 che non sta facendo breccia nonostante la possibilità di procedere con il download gratis. A distanza di poche ore dall’esordio sul mercato di FIFA 22, di cui vi abbiamo parlato fino a ieri, bisogna precisare alcuni concetti per tutti coloro che si ritrovano disorientati dopo aver portato a termine l’installazione. Come stanno le cose e cosa dobbiamo aspettarci a medio termine? Facciamo il punto della situazione oggi 1 ottobre.

Male le recensioni dopo l’uscita di eFootball 2022

Al momento, le recensioni a meno di due giorni dall’uscita di eFootball 2022 sono al 90% negative, facendo un rapido giro tra i vari store in cui è possibile procedere con il download. Grafica tornata indietro di 10 anni e gameplay non così malvagio, ma è chiaro che non possa esserci confronto al momento con il competitor. A prescindere dai gusti personali che si possono avere in termini di giocabilità. Ecco perché in tanti si chiedono quando ci sarà una svolta significativa per poter giudicare definitivamente il titolo.

Se da un lato l’uscita di eFootball 2022 ci ha permesso di capire subito tante cose, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che il prossimo 11 novembre avremo un aggiornamento particolarmente importante. Ci saranno anche nuovi risvolti in termini di grafica e giocabilità? Impossibile sbilanciarsi al momento, ma appare impensabile che gli sviluppatori non intervengano in questo senso, visto che testando il gioco si ha la netta sensazione che di ritrovarsi al cospetto di una demo.

Non è un caso che, dopo l’uscita di eFootball 2022 verranno introdotte altre modalità in modo graduale, tipo la Master League. Quest’ultima, però, sarà a pagamento. Modalità online tutte free allo stato attuale. In questi giorni, gli utenti online potranno scegliere qualsiasi squadra, mentre offline è possibile scegliere solo alcune compagni e non potrete modificare il tempo.