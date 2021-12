Occorre fare molta attenzione ai problemi FIFA 22 che sono stati segnalati oggi 9 dicembre da coloro che sono soliti giocare online, soprattutto in relazione alla modalità FUT. In attesa di capire se la medesima anomalia sia registrata con le stagioni singole e CO-OP, occorre fare molta attenzione a quello che sta avvenendo dalla 10 coi server di EA Sports. Dunque, non siamo al cospetto di un intervento di manutenzione programmata o di un aggiornamento, come quello preso in esame nelle scorse settimane, ma di un malfunzionamento imprevisto.

Cosa sappiamo sui problemi FIFA 22 e FUT il 9 dicembre, con errore sui server

In particolare, i nuovi problemi FIFA 22 e FUT venuti a galla oggi 9 dicembre ci descrivono in modo molto chiaro un presunto errore sui server. Abbiamo anche altre testimonianze, secondo cui se l’utente prova ad entrare tramite Webapp, il sistema dice che non ha un club affiliato a FUT. Insomma, una situazione molto fastidiosa, in parte mitigata dal fatto che a quest’ora ci siano meno accessi ai server, ma che al contempo dovrà essere risolta nel più breve tempo possibile dai tecnici.

Il check che ho appena effettuato sui server EA Sports riporta che al momento non si riscontrino particolari anomalie, ma è chiaro che i problemi FIFA 22 siano oggettivi in questi minuti. Del resto, è sufficiente recarsi all’interno dell’apposita pagina di Down Detector per farsi un’idea più precisa sotto questo punto di vista. In particolare, la maggior parte delle segnalazioni evidenziano il messaggio “si è verificato un errore durante la connessione a FIFA 22 Ultimate Team“.

La speranza è che i problemi FIFA 22 possano rientrare nel più breve tempo possibile, in modo che tutti possano accedere ai propri profili senza particolari grattacapi. A voi come stanno andando le cose coi server di EA Sports questa mattina? Fateci sapere qui di seguito.