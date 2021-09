Non sono isolate le segnalazioni da parte di utenti che ce l’hanno fatta ad anticipare l’uscita di FIFA 22 in Italia. Come spesso avviene in queste circostanze, infatti, qualche distributore pare aver rotto il cosiddetto day one, iniziando a distribuire una copia del gioco indipendentemente dal fatto che i clienti siano in possesso di PS4 o PS5. In linea di massima, la pratica non è consentita e, come da tradizione, consigliamo ai nostri lettori di prenotare al più la propria copia, aspettando la giornata di domani.

Le ultime sull’uscita di FIFA 22 in Italia con disponibilità dal 30 settembre

Questo, senza dimenticare che l’uscita di FIFA 22 in versione digital dovrebbe scattare già a mezzanotte, stando ai vari conti alla rovescia che si trovano in rete. Insomma, parliamo di poche ore di attesa, a prescindere dalla tipologia di FIFA 22 che vi assicurerete a stretto giro. Ne abbiamo parlato già nella giornata di ieri, con la prospettiva di avere sin dal 1 ottobre un numero tale di copie nei vari store che dovrebbe essere sufficiente per soddisfare la domanda. Presumibilmente molto alta quest’anno, se pensiamo alle aspettative che in tanti nutrono sotto questo punto di vista.

Secondo le informazioni che abbiamo raccolto in mattinata, i preordini per i rivenditori sono scattati addirittura a fine luglio 2021. Step necessario per mettersi in lista e per ritrovarsi con un certo quantitativo di copie in vista del day one. Solo così, infatti, diventa possibile garantire ai propri clienti l’uscita di FIFA 22 nelle date prestabilite. Le consegne presso tanti negozi sono iniziate ad inizio settimane ed oggi 30 settembre quasi tutti si ritrovano già riforniti in vista dell’appuntamento di domani.

Non sorprende, quindi, che qualcuno possa rompere il day one, anticipando di qualche ora l’uscita di FIFA 22. Per il resto, vi ribadisco che a mezzanotte troverete nello store la versione digitale, così come da domani potrete acquistare senza alcun tipo di problema la versione standard.