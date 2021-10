Bisogna prendere in esame un altro aggiornamento ormai in uscita per chi ha riscontrato problemi FIFA 22 e varie anomalie in queste settimane, stando a quanto ho avuto modo di raccogliere oggi 20 ottobre. Un intervento che arriva a pochi giorni di distanza da un altro upgrade, puntualmente trattato sul nostro magazine, in attesa di capire come cambieranno le cose nel pratico a fine mese. Qualche anticipazione, però, ve la posso fornire già questo mercoledì, a prescindere dal dispositivo che utilizzate per giocare.

I problemi FIFA 22 risolti con il secondo aggiornamento di ottobre

In un contesto del genere, è molto importante mettere a fuoco i problemi FIFA 22 che sono stati archiviati con il secondo aggiornamento del mese. Quali sono gli aspetti sui quali è necessario concentrarsi? Una sorta di changelog si concentra su cinque temi cruciali. In particolare, pare sia stata ridotta l’efficacia dei blocchi automatici dei difensori controllati dalla CPU su passaggi alti e cross, il che dovrebbe rendere più giocabili determinati tipi di partite in cui si decide di alzare la palla.

Allo stesso tempo, dovremmo salutare il bug riguardante l’impostazione per il cambio automatico che a volte non funzionava correttamente. Terzo, pare che dopo il prossimo aggiornamento di FIFA 22, l’ordine con cui vengono battuti i calci di rigore possa essere adesso determinato dalla statistica “Calci di rigore”. Ancora, è stata aggiornata anche l’interfaccia delle finali FUT Champions. L’obiettivo, in questo caso, è rendere più chiaro il fatto che non sia possibile disputare due “Weekend League” nello stesso fine settimana

L’ultimo punto preso in esame in queste ore ci dice che le squadre controllate dalla CPU hanno maggiori probabilità di commettere falli nel corso di partite giocate a livello dilettante o superiore. Insomma, tante novità e problemi risolti con il nuovo aggiornamento di FIFA 22, al momento per PC e Stadia. Disponibili sul web alcuni riscontri in merito più dettagliati. Che ne pensate?