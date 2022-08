Pare siano in corso problemi per FIFA 22, con un disservizio che oggi 18 agosto sta coinvolgendo più in generale i server EA Sports. Una bella grana per coloro che magari sono a casa in questo periodo dell’anno e che avrebbero sfruttato volentieri la mattinata per dedicarsi al gioco di calcio più popolare al mondo dell’ultimo anno. Una questione che potrebbe richiamare in parte quanto raccontato mesi fa sul nostro magazine, quando il medesimo disservizio era stato causato per poche ore dalla classica manutenzione ordinaria da parte dei tecnici. Ipotesi, questa, che sto cercando di verificare da alcuni minuti.

Cosa sappiamo sui problemi per FIFA 22 e server EA Sports riscontrati in Italia oggi 18 agosto

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, quali sono le informazioni trapelate a proposito dei problemi per FIFA 22 e server EA Sports? Il disagio per gli utenti è iniziato attorno alle 9.30 di oggi 18 agosto. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali utili per comprendere cosa stia succedendo, ma allo stesso tempo la pagina di Down Detector ci mostra in tempo reale l’andamento delle segnalazioni. Inutile dire che i numeri non siano così elevati, in quanto l’orario certo non è caratterizzato da un forte numero di accessi, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione nelle prossime ore.

In ogni caso, il volume di segnalazioni relativi ai problemi per FIFA 22 e server EA Sports di oggi 18 agosto ci dice che sia prematuro parlare di vero e proprio down. Solo l’andamento della curva nelle prossime due ore consentirà a tutti di capire quale sia la reale portata del disservizio in corso, sperando che i tecnici possano archiviare tutto nel più breve tempo possibile.

A voi come vanno le cose? Notato anomalie e problemi per FIFA 22 coi server EA Sports questo giovedì?