Bisogna fare i conti con un piccolo disservizio oggi 26 maggio, in riferimento alla manutenzione dei server per FIFA 22 già programmata da alcuni giorni dallo staff. Una situazione assolutamente gestibile, dunque, e non legata a problematiche impreviste. Come abbiamo osservato mesi fa, quando abbiamo pubblicato un articolo sul nostro magazine sulle medesime tematiche, il timore del pubblico è che dietro queste finestre ci siano sempre anomalie e down imprevisti per i tecnici. Non è questo il caso ed è giusto evidenziarlo con un approfondimento in merito.

Cosa sappiamo sulla manutenzione dei server per FIFA 22 il 26 maggio: quando tornerà tutto attivo?

Quali sono le indicazioni emerse fino a questo momento per quanto riguarda la tanto discussa manutenzione dei server per FIFA 22 il 26 maggio? Secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere fino a questo momento, la situazione dovrebbe essere ripristinata attorno alle 12 di questo giovedì. Solitamente, interventi di questo tipo hanno precisi orari di inizio e di conclusione, motivo per il quale è probabile che non ci siano contrattempi, rispettando al massimo quanto riportato poco fa.

Si tratta di interventi concepiti per assicurare la stabilità dei server, introducendo di volta in volta migliorie utili a stimolare i giocatori. Nulla di eccezionale, dunque, al punto che non ci aspettiamo grossi sconvolgimenti una volta ripristinato il tutto. La manutenzione dei server per FIFA 22 dovrebbe chiudersi negli orari indicati, assicurando a tutti l’accesso alla piattaforma poco prima di pranzo qui in Italia. Anche voi riscontrare anomalie? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo.

Aggiorneremo l’articolo, nel caso in cui dovesse venire a galla qualche indicazione extra a proposito della manutenzione dei server per FIFA 22, dopo le prime informazioni trapelate il 26 maggio per il pubblico italiano.