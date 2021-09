I patiti delle band non possono non aver prestato attenzione all’annuncio dell’uscita Xiaomi Mi Band 6 in Italia delle scorse settimane. Finalmente il fitness tracker arriva anche dalle nostre parti con la possibilità di effettuare pagamenti elettronici contactless. Il produttore ha già annunciato che la commercializzazione partirà ad ottobre e alla vigilia del mese predetto, vale la pena soffermarsi sui tempi di lancio.

Per quanto non sappiamo ancora il giorno esatto in cui la Xiaomi Mi Band 6 NFC sarà venduta in Italia, si registra già un ottimo passo in questa direzione. In effetti è stata caricata la pagina prodotto sul noto store dalla quale sarà possibile acquistare proprio il braccialetto fitness. Per quanto non indicato, sappiamo già che il prezzo del device sarà di 54,99 euro almeno al lancio, sperando tuttavia che il dispositivo sia pure protagonista di forti sconti.

Per chi punta all’uscita Xiaomi Band 6 NFC proprio su Amazon, il consiglio più giusto da dare è quello di inserire il prodotto immediatamente nella propria lista desideri. In questo modo, dal momento in cui sarà disponibile, sarà anche possibile procedere all’acquisto velocemente e senza temere che le scorte vadano subito esaurite. L’operazione è tanto più importante ad oggi, considerando che a partire da domani 1 ottobre, ogni giorno potrebbe essere quello decisivo per il lancio commerciale.

Chi vuole notizie inerenti l’uscita Xiaomi Mi Band 6 NFC in Italia ma attraverso il sito del produttore, deve sapere invece che la pagina prodotto per l’acquisto dello specifico modello è pure pronta. Anche in questo caso è assolutamente possibile creare un alert che ci avvisi della disponibilità del prodotto appena messo in vendita. Varrà la pena approfittarne per essere tra i primi in assoluto a ricevere la consegna.