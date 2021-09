Come previsto ampiamente già ieri prima dell’evento Xiaomi, la Xiaomi Mi Band 6 NFC è stata ufficializzata per il nostro paese. Dopo mesi di mancata commercializzazione del braccialetto con il surplus del supporto NFC appunto, ora si potrà beneficiare invece anche della specifica novità nel giro di qualche settimana.

Il prezzo della Xiaomi Mi Band 6 non poteva che essere superiore a quello del modello standard venduto al costo di listino di 29,90 euro anche se ora in vendita spesso a circa 40 euro. La cifra in più che servirà per la nuova versione del fitness tracker sarà tuttavia abbastanza esigua, visto che la spesa finale sarà di soli 54,90 euro. Una volta acquistato, il nuovo prodotto ci consentirà di effettuare qualsiasi acquisto presso negozi con circuito Mastercard, semplicemente avvicinando il display al POS. Sarà dunque un utile funzione in molte occasioni per velocizzare le transazioni, soprattutto quando si effettueranno acquisti di importo non superiore ai 50 euro e dunque neanche con la necessità di inserire un PIN di controllo. Non va poi neanche dimenticato che sul nuovo modello c’è anche integrata l’assistente vocale Alexa.

ARTICOLI CORRELATI

Quando sarà possibile acquistare la Xiaomi Mi Band 6 NFC proprio in Italia al prezzo appena indicato? Per il momento non abbiamo una data esatta ma Xiaomi ha parlato di ottobre nell’evento ufficiale di ieri 15 settembre. Che si tratti dei primi giorni del mese o degli ultimi davvero importa poco. L’importante è che l’attesa per lo specifico modello sia oramai agli sgoccioli.

I principali canali di vendita del tanto atteso Xiaomi Mi Band 6 NFC saranno tre. Naturalmente la vendita partirà sullo Xiaomi Mi Store Italia e sul sito Mi.com ma anche su Amazon. Proprio la presenza del braccialetto fitness sul grosso e-commerce lascia pure ben sperare in qualche piccolo sconto già dopo poco tempo dalla prima commercializzazione. Non ci resta dunque che aspettare le prossime settimane.