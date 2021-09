Bisogna fare molta attenzione al tema caldo del momento in ambito gaming, in relazione all’orario di uscita per FIFA 22 il prossimo 1 ottobre. In tanti, tra i possessori di una PS4 o PS5, hanno optato per la digital edition, al punto da chiedersi quando sarà possibile procedere con l’installazione di uno dei giochi più attesi di questo 2021. Cerchiamo di fare ordine, perché dopo le indicazioni della scorsa settimana per coloro che hanno avuto modo di godere di una corsia preferenziale, si è radicata l’idea che sia possibile procedere solo nel pomeriggio qui in Italia.

Cosa sappiamo sull’orario di uscita per FIFA 22 il 1 ottobre su PS4 e PS5

Quali sono le indicazioni emerse fino a questo momento, a proposito dell’orario di uscita per FIFA 22 il 1 ottobre su PS4 e PS5? Dando uno sguardo allo store di Sony, sembra che sia possibile avviare le operazioni già a mezzanotte. Le variabili che possono incidere sui tempi di installazione sono molteplici, ma nel caso in cui non abbiate intenzione di giocarci da subito, perché magari il mattino seguente dovrete svegliarvi presto, il consiglio è di avviare l’operazione appena lo store ve lo consentirà.

Dunque, operazione anticipata rispetto a quanto avvenuto poco meno di una settimana fa, con orario di uscita per FIFA 22 il 1 ottobre a bordo di PS4 e PS5 che dovrebbe essere assicurato allo scoccare della mezzanotte. Inutile dire che, qualora dovessero esserci dei cambi di programma sotto questo punto di vista, ve lo faremo sapere tornando sull’argomento. Nel frattempo, fate attenzione alle comunicazioni ufficiali di Sony, oltre a quelle di EA Sports, che rappresentano le uniche fonti certe in un contesto del genere.

Insomma, ora dovreste avere le idee più chiare a proposito dell’orario di uscita per FIFA 22 il 1 ottobre su PS4 e PS5, secondo quanto raccolto proprio in queste ore in Italia.