Giornata importante quella che stiamo vivendo in ambito gaming, in riferimento alla tanto attesa uscita FIFA 22 Ultimate Edition qui in Italia e nel resto del mondo. Come gli utenti più attenti sanno, infatti, occorre dare continuità alle informazioni condivise la scorsa settimana, considerando il fatto che questo lunedì avremo modo di vivere un’ulteriore tappa di avvicinamento per il pubblico. Cerchiamo di capire come ci si possa muovere questo lunedì e a chi sia riservata una sorta di corsia preferenziale.

Cosa succede con uscita FIFA 22 Ultimate Edition in Italia il 27 settembre: orario e limiti

Dunque, sono in programma novità a proposito dell’uscita FIFA 22 Ultimate Edition in Italia oggi 27 settembre. Sostanzialmente, la novità odierna andrà a coinvolgere i giocatori che nel corso delle ultime settimane hanno di dare fiducia incondizionata a EA Sports, preordinando FIFA 22 Ultimate Edition. In questo caso, infatti, si parla di un target specifico che potrà accedere in anticipo al titolo più atteso dal mondo del calcio in questo 2021. Si tratta di una sessione che prenderà il via in giornata.

L’orario fissato per l’uscita FIFA 22 Ultimate Edition in Italia è incerto. Allo stato attuale possiamo solo immaginare che l’appuntamento possa essere fissato nel pomeriggio, dalle 17 in poi, come avviene spesso e volentieri con questo brand. In attesa di segnalazioni e comunicazioni ufficiali in merito, non possiamo fare altro che monitorare la situazione più da vicino. Del resto, si tratta di uno step importante, in attesa di un appuntamento destinato a fare la differenza su scala mondiale, come quello in programma il prossimo 1 ottobre.

L’uscita FIFA 22 Ultimate Edition in Italia, in ogni caso, consente ad un target ristretto di utenti di anticipare tutti e di buttarsi immediatamente in questo mondo. Avete registrato novità in merito negli ultimi minuti? Fateci sapere con un commento a fine articolo per ingannare l’attesa.