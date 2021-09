Bisogna fare molta attenzione oggi 28 settembre ad una nuova truffa riguardante il fantomatico 60esimo anniversario Conad, in circolazione tramite un messaggio diventato virale su WhatsApp in Italia nel corso delle ultime ore. Il testo in questione, più in particolare, ci parla di una carta regalo dal valore di ben 500 euro che potrà essere utilizzata all’interno degli store di questa catena. Un’occasione in teoria irripetibile, che ci ricorda in parte quanto vi abbiamo riportato alcuni mesi fa sul nostro magazine.

Stiamo alla larga dal finto 60esimo anniversario Conad su WhatsApp

Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento, il messaggio potrebbe arrivarvi dunque su WhatsApp da qualche contatto che ci è cascato. Basta collegarsi ai canali social dell’azienda e al sito ufficiale per capire che non ci sia alcun 60esimo anniversario Conad imminente. L’azienda non ha diramato annunci di questo tipo e, soprattutto, non sono previsti regali del genere per gli utenti. Come spesso avviene in queste circostanze, gli utenti meno esperti tendono a credere a messaggi di questo tipo.

Una volta selezionato il link posto all’interno del testo, verrete indirizzati verso una pagina web, che non ha nulla a che vedere con Conad. Si tratta di una landing page concepita per materializzare la truffa in questione. Rispondendo alle domande del questionario, infatti, avrete la sensazione di aver ottenuto il regalo da 500 euro. Vi verrà richiesto un piccolo contributo spese, al punto che dovrete inserire i dati della vostra carta di credito per ricevere il succulento omaggio.

Tuttavia, chi crederà a tutto questo vedrà prosciugata la carta. Già, perché non esiste alcuna campagna incentrata sul 60esimo anniversario Conad. Fate attenzione, perché la questione è delicata e coinvolge potenzialmente tanti italiani che non sono pratici. Anche a voi è capitato di ricevere questo messaggio WhatsApp?