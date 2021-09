Posso confermarvi che in questi minuti siano in corso problemi app Intesa Sanpaolo, in linea con quanto vi abbiamo riportato alcuni mesi fa sulle nostre pagine. Un disservizio che, sulla carta, dovrebbe durare poco, ma che al momento della pubblicazione del nostro articolo non consente di effettuare il login. Tramite PC non dovreste riscontrare particolari anomalie, ma una volta effettuato il riconoscimento da mobile tramite impronta digitale potreste andare incontro ad anomalie e messaggi di errore.

Indicazioni sui problemi app Intesa Sanpaolo del 28 settembre in fase di login

Dunque, come avviene di solito in queste circostanze, i problemi app Intesa Sanpaolo del 28 settembre vengono a galla subito dopo il login. O meglio, una volta inserite le credenziali e i dati sensibili che occorrono per accedere al conto. Situazione che potete monitorare in tempo reale anche su Down Detector, sperando di ottenere nel più breve tempo possibile comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda per chiarire l’accaduto. Resta il fatto che, al momento, non sia nota l’origine del malfunzionamento.

Ho appena fatto un giro sui canali social della banca e, allo stato attuale, non ci sono riscontri. Impossibile prevedere quando possa rientrare l’anomalia, ma lo storico dell’azienda ci dice che i problemi app Intesa Sanpaolo durino meno di un’ora. Chiaramente, ogni disservizio fa storia a sé, ma un dato sul quale ragionare c’è. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori aggiornamenti in grado di chiarire al meglio la situazione che si è venuta a creare questo martedì in Italia.

Aggiornamento ore 13:31. La situazione dovrebbe essere effettivamente circoscritta all’applicazione. Effettuando nuovi test, infatti, confermo che da PC sia tutto funzionante. Anche voi avete riscontrato problemi app Intesa Sanpaolo questo martedì? Fateci sapere con un commento a fine articolo.