Era in parte prevedibile per la giornata di questo lunedì 12 aprile: l’app Intesa Sanpaolo non funziona per alcuni correntisti, in particolare quelli che proprio oggi stanno migrando da Ubi Banca al loro nuovo istituto bancario. Diverse anomalie permangono da ore, con sommo rammarico di chi non riesce ad effettuare anche le più comuni operazioni.

Nella giornata di ieri, in un primo approfondimento, erano stati messi in evidenza i primi problemi con l’app Intesa Sanpaolo sperimentati dai già clienti dell’istituto che avevano tuttavia anche un conto Ubi Banca. Con quest’ultima oggi si concretizza una fusione che comporta il passaggio di ben 2.4 clienti da una piattaforma di home banking all’altra. I malfunzionamenti dunque erano possibili e si sono verificati alla vigilia del passaggio per manifestarsi più seriamente proprio oggi.

L’app Intesa Sanpaolo non funziona oggi per tutti i nuovi clienti Ubi Banca che al primo giorno del passaggio alla nuova piattaforma non ricevono gli SMS con codici OTP per le operazioni online. Altre anomalie sono pure presenti durante l’uso della piattaforma. Allo stesso tempo anche i già clienti Intesa, nella fattispecie sempre quelli con un conto pregresso Ubi Banca starebbero riscontrando alcune anomalie anche di rilievo.

Le difficoltà odierne potrebbero continuare per qualche ore come effetto indesiderato della reale fusione dei clienti in questa giornata del 12 aprile. Tra i canali di assistenza utili per ottenere supporto, va preso in considerazione di certo quello ufficiale Twitter, raggiungibile a questo indirizzo.