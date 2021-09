Quest’oggi abbiano notato un’offerta davvero allettante su Amazon che riguarda lo Xiaomi Mi Band 6, il fitness tracker della famosa azienda cinese che può essere acquistato ad un costo ancora più conveniente. Xiaomi è riuscita ad avere un grande successo in questo settore dei braccialetti fitness, merito di prodotti realizzati con interessanti novità tecnologiche, ma mantenendo un costo molto basso.

Le ultime sul prezzo di Xiaomi Mi Band 6 su Amazon

Torniamo a parlare del dispositivo a dieci giorni di distanza dal nostro ultimo aggiornamento. Lo Xiaomi Mi Band 6 è stato il modello più costoso prodotto fino ad ora da Xiaomi in questo campo, ma già è possibile acquistarlo ad un prezzo più basso proprio su Amazon e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. L’offerta odierna del famoso sito di e-commerce evidenzia la possibilità di acquistare questo Xiaomi Mi Band 6 sborsando la cifra di 37,99 euro, grazie ad uno sconto del 16% effettuato sul prezzo precedente che era di 44,99 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Si risparmiano quindi 7 euro e si ha la possibilità di non pagare le spese di spedizione e di ricevere tale dispositivo a casa propria nel giro di poco più di 24 ore. Tutto ciò è possibile per chi è abbonato al servizio Prime, ma si può anche optare per la prova gratuita di trenta giorni ed avere allo stesso modo tali agevolazioni. La disponibilità di questo Xiaomi Mi Band 6 è immediata, non c’è quindi il rischio che le scorte possano scarseggiare in poco tempo.

Vediamo a questo punto più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di spicco di questo braccialetto fitness di ultima generazione targato Xiaomi. Il display è un AMOLED da 1,56 pollici, del 49% più grande del modello precedente. La parte interessante riguarda il monitoraggio di ben 30 attività sportive, tenendo sempre sotto controllo frequenza cardiaca, calorie consumate e passi effettuati durante il giorno.

Un occhio di riguardo è dato all’aspetto della salute, visto come con questo Xiaomi Mi Band 6 sia possibile anche rilevare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Infine non manca il classico monitoraggio del sonno, con la rilevazione anche della fase REM. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.