Cala vertiginosamente su Amazon il prezzo dello Xiaomi Mi Band 6, fitness tracker che può essere acquistato ad un prezzo ancora più conveniente rispetto al solito. Chi ha intenzione di acquistare un prodotto di questo genere, non può quindi esimersi dall’optare per tale offerta targata Amazon, anche perché parliamo di una smartband tra le più complete presenti in circolazione.

Le ultime sul prezzo di Xiaomi Mi Band 6 su Amazon

Dunque, un aggiornamento ulteriore dopo il pezzo di alcuni giorni fa. Un braccialetto fitness nettamente migliorato rispetto ai modelli precedenti e che già può essere acquistato ad un prezzo notevolmente più conveniente, ci sono insomma tutti i presupposti per attuare un ottimo affare. Vediamo allora più nel dettaglio l’offerta odierna proposta da Amazon per questo Xiaomi Mi Band 6. Si nota immediatamente uno sconto del 16% sul prezzo da listino che risulta essere di 44,99 euro, ciò significa che il risparmio sarà di 7 euro con un costo finale di 37,99 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Senza dubbio è la prima volta che questo Xiaomi Mi Band 6 si ritrova ad un prezzo del genere, per questo risulta essere alquanto conveniente acquistarlo. Un prodotto che tra l’altro appartiene al servizio Prime, ciò significa che non ci sono costi per la spedizione e soprattutto che sarà spedito a casa vostra nel giro di poche ore. Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni che vi permetterà di poter usufruire degli stessi vantaggi, per poi disdire l’accordo alla scadenza di quest’ultimi.

Come accennato in precedenza parliamo senza dubbio di uno dei migliori braccialetti fitness presenti in circolazione e ciò lo si può notare dalle sue interessanti specifiche tecniche. Ritroviamo innanzitutto un nuovo display AMOLED da 1,56 pollici, da non trascurare poi il monitoraggio per ben trenta attività sportive, c’è quindi davvero l’imbarazzo della scelta. Non manca la possibilità di registrare costantemente il proprio battito cardiaco e le calorie bruciate, oltre chiaramente i chilometri percorsi durante il giorno.

L’aspetto più interessante di questo Xiaomi Mi Band 6 è la rilevazione del livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Spazio infine anche al monitoraggio del sonno con tutte le sue fasi ben specificate. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.