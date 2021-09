L’attore Willie Garson è morto. Una notizia sconvolgente arriva dagli Usa e lascia senza parole i fan di due serie cult come Sex and The City e White Collar. In molti speravano nel suo ritorno nel nuovo capitolo della serie in cui ha interpretato il migliore amico gay di Carrie (e lo stesso ha fatto nei film di Sex and The City) mentre altri lo ricordano ancora nei panni dell’amato truffatore Mozzie al fianco di Matt Bomer, purtroppo però l’attore ci ha lasciati davvero troppo presto.

Willie Garson è morto a 53 anni e a darne annuncio è stato lo stesso figlio, Nathen, su Instagram : “Ti voglio tanto bene papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso di te“. L’attore si è spento dopo una battaglia contro un tumore.

Ecco il lungo messaggio e le foto postate dal figlio:

Diplomato alla scuola di recitazione di Yale, Garson ha all’attivo quasi quaranta anni di attività ma sicuramente i suoi ruoli iconici rimangono quelli in Sex and the City della HBO e in White Collar al fianco di Matt Bomer. Proprio nelle scorse settimane si è parlato del ritorno di Garson nei panni di Stanford nell’imminente revival di Sex and the City And Just Like That in onda in autunno su HBO Max ma alla fine i fan dovranno rinunciarvi convinti che ci sarà il modo per ricordarlo e onorare la sua presenza.

La sua carriera è iniziata negli anni ’80 con piccole partecipazioni in Family Ties, Cheers e Mr. Belvedere ed è proseguita negli anni ’90 con ruoli in Boy Meets World, The X-Files e NYPD Blue. È stato uno dei personaggi della serie HBO di breve durata John From Cincinnati e in seguito è apparso nei panni di Gerard Hirsch in Hawaii Five-0 riprendendo lo stesso ruolo nel revival di Magnum PI. Di recente lo abbiamo visto in Big Mouth e Supergirl lo scorso anno.