Ci sono alcune semplici istruzioni che potrebbero tornare utili a coloro che vogliono anticipare la data di uscita di FIFA 22, secondo quanto raccolto in giornata. Dopo aver analizzato qualche dritta più da vicino a proposito della Web App, come notato con l’articolo di ieri, il focus odierno potrebbe rivelarsi molto utile per chi si ritrova con una PlayStation 5. In particolare, ho appreso che c’è un modo per prolungare la durata della demo, raddoppiando le ore disponibili entro le quali si potrà testare il nuovo gioco di EA Sports.

Cosa fare per anticipare la data di uscita di FIFA 22 con la demo

Passare da 10 a 20 ore, per tanti utenti, potrebbe fare la differenza. Considerando il fatto che manchi appena una settimana alla data di uscita di FIFA 22, infatti, dritte del genere potrebbero apparire molto interessanti. Quali sono gli step da seguire in questo particolare contesto? In primis, bisogna prendere atto che si tratti di un bug, tramite il quale raddoppierete le ore disponibili per individuare punti di forza e di debolezza della beta. Senza dimenticare il fatto che tutto sia circoscritto all’ultima console di Sony.

Dovrete abbonarvi al servizio EA Play Pro su PlayStation 5 ed avere a portata di mano uno smartphone sul quale è stata installata l’app ufficiale PlayStation. Procedete con il login, accedendo naturalmente con il vostro profilo, per poi collegarla alla console Sony. Arrivati a questo punto, individuate la lente d’ingrandimento in basso a destra ed effettuate una ricerca, digitando “FIFA 22 PS4”. Dovrete semplicemente accedere ad Accesso Anticipato del gioco e avviare il download dall’app.

In questo modo, la versione della vecchia generazione potrà essere scaricata e soprattutto potrete giocare per altre 10 ore. Un modo per divertirvi qualche ora in più, prima dell’esordio della versione finale del prodotto. Per il resto, confermata la data di uscita di FIFA 22 il prossimo 1 ottobre.