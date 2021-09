Nei 5 più grandi successi di Jovanotti c’è tutta l’evoluzione di piccolo e scanzonato rapper che negli anni si è trasformato in uno dei più ispirati cantautori della scena italiana. Lorenzo pompava sulle casse dei teenager con La Mia Moto, per poi svelare il suo lato più intimo con ballate che ancora oggi fanno scuola. La sua forza è la spontaneità, che viene fuori nel groove di pezzi intramontabili e tra le note del pianoforte delle sue canzoni d’amore.

Penso Positivo (1994)

Si può fare a meno di Penso Positivo? Certamente no, perché questo fortunatissimo singolo è una lezione di groove grazie al giro di basso di Saturnino, alle percussioni di Candelo Cabezas e alla batteria di Pier Foschi. Penso Positivo è contenuto nello storico disco Lorenzo 1994, fucina di hit intramontabili.

Serenata Rap (1994)

“Affacciati alla finestra, amore mio”, è il ritornello che tutti abbiamo cantato almeno una volta. Come dice il titolo, Serenata Rap è una canzone d’amore lontana dai canoni della “serenata”, di cui restano le rime ma cambia il registro: “Serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di putt**a”.

Bella (1997)

Colonna sonora di Fuochi D’Artificio di Pieraccioni, è uno dei grandi classici di Jovanotti. Lorenzo ha dedicato Bella a Nadia Toffa dopo la morte della storica inviata e conduttrice de Le Iene durante una delle tappe del Jova Beach Party.

A Te (2008)

Abbiamo parlato di intense ballate, e A Te è probabilmente la più famosa di Jovanotti. Il brano è una dichiarazione d’amore universale ed è spesso interpretato da altri cantanti, come nel caso di Gianni Morandi.

Safari Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

L’Estate Addosso (2015)

Rap, ballate, funk e anche elettropop. L’Estate Addosso è uno dei tanti tormentoni, e di diritto fa parte dei più grandi successi di Jovanotti dall’album Lorenzo 2015 C.C. (2015).