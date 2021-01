C’è stato un tempo in cui Jovanotti parlava di San Patrignano nella famosissima hit Penso Positivo, che ancora oggi viene ricordata per la straordinaria performance del bassista Saturnino Celani. Oggi quel brano, contenuto nel settimo disco in studio Lorenzo 1994, ritorna alla memoria per quello special in cui il cantautore romano citava la comunità fondata da Vincenzo Muccioli.

Oggi l’Italia intera ha gli occhi di nuovo puntati su San Patrignano grazie all’esplosione del fenomeno SanPa, la docuserie in 5 episodi presente su Netflix dal 30 dicembre 2020 e firmata da Gianluca Neri. Chi ha visto il preziosissimo documentario ha potuto notare, soprattutto, il determinante contributo di Red Ronnie che ha arricchito il progetto con la sua imponente quantità di filmati storici con i quali documentava la sua amicizia con Vincenzo Muccioli e l’esperienza di quanti hanno vissuto all’interno della comunità.

Dopo la visione sorge spontanea una domanda: perché non si fa menzione a quella volta in cui Jovanotti parlava di San Patrignano nei versi di Penso Positivo? È ciò che si chiede Marco Giusti su Dagospia, che chiude il suo articolo con la domanda: “Ma una telefonata a Jovanotti gliel’avranno fatta?”.

“Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa

che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa

passando da Malcom X attraverso Gandhi e San Patrignano

arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano”.

Per l’intera durata di SanPa, infatti, Jovanotti non viene nominato né compaiono riferimenti al suo brano Penso Positivo. Eppure stiamo parlando di una canzone oltremodo famosa, forse proprio un must-have di tutti i cultori del cantautore romano e non solo. Il brano è talmente noto da far parte della cultura personale anche di coloro che non hanno mai seguito Jovanotti.

Quel che viene fuori è che Lorenzo Cherubini sia uno dei grandi assenti della docuserie Netflix che oggi, grazie al lavoro certosino degli autori, è già un cult al quale è stato riconosciuto il potere di aver aperto un dibattito e mosso le coscienze. Se Jovanotti parlava di San Patrignano in una delle sue hit più amate questo dettaglio è stato ignorato dagli autori di SanPa.