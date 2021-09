Il rimborso DAZN arriverà anche per chi usufruisce del servizio attraverso un abbonamento TIM VISION? La domanda è più che lecita a seguito della conferma dell’indennizzo dovuto a tutti gli utenti impattati dal vero e proprio down dello streaming durante la partita Sampdoria-Napoli di giovedì scorso. In merito alla questione, c’è ora un feedback dell’operatore individuato attraverso il suo team social Twitter che di certo non potrà che essere gradito a molti.

La prima cosa da dire è che DAZN stessa contatterà i clienti interessati ai disservizi di pochi giorni fa e probabilmente gli fornirà le indicazioni esatte per ottenere l’indennizzo attraverso una procedura via mail. Lo stesso gestore del servizio di streaming di contenuti sportivi non ha però subito chiarito quale potessero essere le indicazioni specifiche per i possessori di abbonamento TIM VISION, lasciando anche qualche dubbio sull’operazione. In questo momento invece, arriva l’assoluta conferma che la forma di risarcimento ci sarà anche per la specifica tipologia di abbonati che hanno avuto difficoltà e dunque anche questi ultimi potranno usufruire del mese di offerta gratuito.

Restano da capire quali saranno le esatte modalità con le quali il rimborso DAZN sarà calcolato anche per i clienti TIM VISION. Per ora, nel feedback riportato, si rimanda al team del servizio di streaming che dovrà fornire tutte le indicazioni sulle modalità e i tempi dell’indennizzo ai clienti Calcio e Sport. Considerando che quest’ultimo pacchetto, mensilmente, comprende anche Infinity per vedere gli incontri di Champions, si presume ci possa essere uno sconto sulla spesa mensile ma non di certo un azzeramento totale della spesa per i contenuti sportivi. Non resta che aspettare qualsiasi futura indicazione in merito spinosa questione attraverso i canali ufficiali di TIM come di DAZN e queste potrebbero anche essere non così tempestive ma farsi attendere in questa ultima parte del mese di settembre.