La notizia è giunta in via ufficiale: DAZN, la piattaforma dello sport in streaming che ha acquisito i diritti TV per il prossimo triennio del campionato di Serie A (investendo 840 milioni annui), ha annunciato tramite un comunicato di offrire ai propri abbonati un rimborso, in seguito ai disservizi sorti durante Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino nel turno infrasettimanale della quinta giornata di campionato. I clienti che sono stati vittime dei problemi di fruizione perdendo i contenuti per più di mezz’ora, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi.

La nota ufficiale di DAZN spiega che, in base a quanto accaduto nel corso delle partite in onda dalle ore 18.30 dello scorso 23 settembre, la piattaforma di sport in streaming conferma che tutti i clienti impattati, ossia tutti coloro che non sono riusciti ad accedere all’app fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese gratuito di visione senza altri costi aggiuntivi. Non tutti gli abbonati al servizio a pagamento di video streaming britannico potranno godere di tale indennizzo. Il comunicato prosegue dicendo che gli utenti “colpiti” dal disservizio riceveranno nei seguenti giorni, e direttamente da DAZN, una comunicazione tramite e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito. Inoltre, nella medesima mail, dovrebbe comparire un link che permette l’accesso alla pagina, inserendo le proprie credenziali, ed in automatico verrà erogato il rimborso.

Da comunicato viene ribadito che non tutti i clienti “lesi” potranno usufruire del rimborso di un mese gratuito. Infatti, potranno riceverlo tutti gli utenti che hanno perso quasi un tempo delle due partite di Serie A del turno infrasettimanale: dunque, solamente coloro che hanno dovuto far fronte al black-out potranno utilizzare l’indennizzo. DAZN si è messa subito a lavoro per identificare interamente solo coloro che sono stati effettivamente penalizzati, vittime del disservizio tecnico. Qualora gli utenti intendano ricevere maggiori dettagli e informazioni in merito, potranno rivolgersi al servizio clienti.