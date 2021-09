Wu-Tang di Coez non è soltanto una dichiarazione di intenti, ma anche un passo indietro per riprendere da ciò che era stato lasciato incompleto. Con questo nuovo singolo il rapper e cantautore di Nocera Inferiore si ributta a bomba in tutto ciò che l’hip hop degli ultimi 30 anni ha regalato all’umanità, strizza l’occhio al brit pop e batte il cinque con l’elettronica.

Negli ultimi giorni Coez ha spoilerato il brano in direct ai suoi follower su Instagram, e oggi è arrivato l’effetto sorpresa. Wu-Tang è un pezzo marcio, nervoso, saturato e distorto, in cui c’è tutta la tensione del rock d’oltreoceano ma anche l’inquietudine ordinata dell’hip hop della vecchia scuola. Era solamente un adolescente, Coez, quando immaginava il suo futuro tra un nastro duplicato di Tupac e un CD masterizzato del Wu-Tang Clan. A quest’ultimo, infatti, dobbiamo il titolo.

Ecco le dichiarazioni dell’artista:

“Ho sempre amato i gruppi che potevano passare da canzoni introspettive a pezzi da un impatto più violento senza mai perdere di credibilità, forse questo pezzo in particolare prende ispirazione da Song 2 dei Blur dove Damon Albarn sul ritornello cantava ‘when i feel heavy metal’. Ho pensato di tradurre tutto in un linguaggio più simile al mio mondo di appartenenza, e io quando ascolto il Wu-Tang vado fuori di testa. È partito tutto da un giro di basso che mi ha mandato Ford78, uno dei miei produttori storici, poi la produzione è stata terminata da Sine, altro mio collaboratore di lunga data. È molto significativo per me uscire dopo tanto tempo con una traccia fatta a sei mani con loro, che ci sono da sempre”.

Nelle storie di Instagram Coez risponde alle osservazioni dei fan. Uno gli fa notare che c’è un po’ di Achille Lauro, in questo singolo, e Silvano Albanese – questo il nome di battesimo – risponde: “C’è un po’ di Achille Lauro in ognuno di noi”. Il risultato è un brano che funziona su tutti i versi. Coez riprende un discorso interrotto dopo le prime produzioni e dimostra di non aver certamente perso il filo.

Non è dato sapere se Wu-Tang sia l’anticipazione di un nuovo album. L’ultimo disco di Coez è È Sempre Bello (2019) e recentemente la voce di Domenica ha partecipato al Bloody Vinyl 3 della crew machete con un duetto con Mara Sattei in Altalene, prodotto da Tha Supreme e Slait.

Ancora, Coez ha duettato con Neffa in Aggio Perzo ‘O Suonno e ora, probabilmente, è tempo di un nuovo percorso. Di seguito il testo di Wu-Tang di Coez, un attesissimo ritorno e un felice salto nel passato glorioso dell’artista.

Testo