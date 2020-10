Il nuovo singolo di Slait e Tha Supreme arriva in simultanea con il lancio di Bloody Vinyl 3, il terzo mixtape della serie Bloody Vinyl della Machete Empire Records. La crew più influente della scena rap italiana presenta la nuova raccolta con Altalene, un brano che coniuga il talento di Mara Sattei e Coez. Il risultato è una ballata tesa, malinconica e matura quanto basta per raccontare gli alti e bassi di una relazione.

Le altalene del titolo sono proprio le oscillazioni tra paura e speranza, cicatrici e trasparenza: il capolinea potrebbe essere vicino, ma non per questo verrà raggiunto. Bloody Vinyl 3 è il frutto del lavoro di Slait, Tha Supreme, Low Kidd e Young Miles e mette insieme tantissimi artisti della scena rap contemporanea, nomi forti come Fabri Fibra, Guè Pequeno, Hell Raton, Salmo, Jake La Furia e tanti altri.

Mara Sattei è l’astro nascente adottato dalla crew Machete per parlare di un amore logoro con il supporto di Coez, poeta acido del sentimento e delle disfunzioni che in più occasioni ha raccontato il tormento con il suo particolare taglio narrativo, senza mai essere banale.

Nel nuovo singolo di Slait e Tha Supreme il primo è direttore artistico, il secondo è il producer: insieme a Low Kidd e Young Miles (3 producer e un DJ) hanno saputo riunire i 25 artisti più amati del panorama rap italiano, e il primo assaggio del Bloody Vinyl 3 dimostra che hanno fatto centro: troviamo il 6/8, un pianoforte soffocato ma pulsante abbastanza, un flow deciso e articolato in cui si muove la fonetica di Mara Sattei aprendo il sipario a Coez.

Coez fa sua qualsiasi cosa tocchi, anche quando si butta nella mischia insieme a tanti altri artisti. Il nuovo singolo di Slait e Tha Supreme si può sintetizzare in una frase: “Io non ricordo neanche com’è fatto il sole quando scatti e chiudi”.

[Strofa 1: Mara Sattei]

Ali chiuse, spalle al muro

Anni che cerco le cose giuste

Te lo assicuro come se fossi cartapesta

Scrivo nel fumo, in mezzo a un puzzle, disfarle tutte

Resta nessuno e poi discorsi, mi sento in torto

Vivessi di getto, tremando, quant’è quel costo?

Dentro i tuoi occhi un immenso minuto è corto

Mentre sto meglio mi chiedo se tu stai a posto

Quando tutto è a posto

Rose e pistole capitassi, un po’ dritto al petto, e premo

Spara un fiore, che poi mira, è partito perso

Scrivo “panico” in ogni colore

Che a fatica mischiamo a stеnto

Credo, cento le cosе che c’ho in lista, cadendo cresco

[Pre-Ritornello: Mara Sattei]

Penso valesse di più

Sì, banconote, pretese, promesse che ormai sono in fumo

Come altalene, poi prese, distese nel vuoto, io giù

Bruciamo su un posacenere quando mi chiedi di più, poi lo facessi anche tu

[Ritornello: Mara Sattei]

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

[Strofa 2: Coez]

Io non ricordo neanche com’è fatto il sole quando scatti e chiudi, oh

E mi mordo le labbra sempre dopo aver detto un pensiero stupido

Sbatti porte in faccia come niente, crei il vento più gelido di sempre

Mentre quello che era cielo adesso è pioggia e in quanto pioggia scende giù

Dici che, siamo in due, ma decido sempre io

Ognuno per le strade sue, ma mi giro sempre io

E non sento più rumore di questo temporale

Quando sei tu con me qua

[Ritornello: Mara Sattei]

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

[Bridge: Mara Sattei]

Poi dimmelo te quand’è che fuori è più sereno

Mille spazi vuoti tra me e te

Io mi chiedo spesso e troppo quello in cui credo

Se cadessi sarei fragile

Quanto costa dirti cose che non direi mai, stai

Poi rimando sempre quando tutto è niente

Mentre penso che

[Ritornello: Mara Sattei]

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

Non piove più

Quando sei te, con me, qua

[Outro: Mara Sattei]

Non piove più

Quando sei te, con me, qua