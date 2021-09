Un nuovo aggiornamento WhatsApp che potrebbe fare la differenza. Nei prossimi giorni arriveranno su WhatsApp nuove ed interessanti funzionalità che si focalizzeranno principalmente sulle icone per le chat e la segnalazione di singoli messaggi. Già è possibile notare queste novità per chi è iscritto al programma beta di WhatsApp, ciò significa che non manca molto prima di poter assistere ad un rilascio definitivo di tali funzionalità con i prossimi update dell’app.

Il punto sul prossimo aggiornamento WhatsApp in Italia

Questione che abbiamo iniziato a trattare nei giorni scorsi con altro articolo. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno pensato di poter dare l’opportunità agli utenti di segnalare come offensivi o semplicemente inappropriati anche solo i singoli messaggi all’interno di una chat. Non risulta essere però l’unica novità a cui hanno pensato, perché ci sarà anche introduzione dell’editor delle icone dei gruppi nelle chat.

Approfondendo la questione della segnalazione del singolo messaggio su WhatsApp, che ricordiamo sarà disponibile dai prossimi aggiornamenti in arrivo per l’app di messaggistica, l’utente potrà segnalare un unico messaggio considerato offensivo o inappropriato. Per farlo basterà selezionare la stringa incriminata con un semplice tap e poi cliccare sull’opzione “segnala il messaggio”. La stessa app di WhatsApp, una volta segnalato il messaggio in questione, inoltrerà in modo automatico il testo considerato inappropriato sottoponendolo ad un’indagine.

La seconda funzionalità che arriverà nei prossimi aggiornamenti, riguarda la possibilità di creare un’icona personalizzata per quanto riguarda le chat di gruppo. Quando ci sarà il rilascio di tale caratteristica, si potrà avere a disposizione un vero e proprio piccolo editor per scegliere, ad esempio, il colore dello sfondo di una conversazione oppure inserire delle emoji o gli sticker particolari.

Un modo alquanto semplice e divertente per rendere uniche e speciali le chat con i propri amici e soprattutto riuscire a ritrovare più facilmente i gruppi più interessanti all’interno dell’app. Grazie infatti a questo tipo di personalizzazione, subito balzerà ai nostri occhi il gruppo che più ci interessa su WhatsApp. Si tratta di piccoli accorgimenti che però potranno rendere davvero unico l’utilizzo di quest’app di messaggistica più famosa al mondo. Dunque, occhio al prossimo aggiornamento WhatsApp.