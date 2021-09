Per vivere un’esperienza sicura nell’app di messaggistica più utilizzata esiste già una modalità per segnalare un contatto WhatsApp. Quest’ultima, tuttavia, sta per essere modificata dagli sviluppatori che la stanno pure testando in beta. Cerchiamo dunque di capire cosa è possibile fare oggi e cosa cambierà probabilmente nel giro di poco tempo.

Al momento, quando si vuole segnale un contatto WhatsApp, è possibile procedere dalla chat condivisa con l’interlocutore e dunque dai suoi messaggi. In pratica, mettendo in evidenza una nota ricevuta e andando in alto a destra della schermata dove sono presenti i tre puntini orizzontali, sarà possibile appunto inviare il proprio alert all’app di messaggistica, chiedendo una valutazione di quel profilo, magari responsabile di spam o di una condotta poco legale. Automaticamente, ora accade che gli addetti del servizio risalgano alle ultime 5 comunicazioni dell’ “indagato” e sulla base di queste decidano o meno se procedere ad un ban oppure no. Questo è quanto ora accade appunto in app ma gli esperti hanno ora sotto mano un cambiamento relativo ai singoli messaggi.

In pratica, in un futuro non meglio precisato accadrà che al momento della segnalazione da parte di un utente di un messaggio in chat sarà solo quest’ultimo ad essere esaminato per la sua valutazione. La novità è stata pensata di certo anche nell’ottica di garantire una maggiore privacy, anche di chi potrebbe essere responsabile di comportamenti poco ortodossi. Speriamo, tuttavia, che l’informazione più stringata non limiti fin troppo gli strumenti a disposizione degli utenti per un giusto esame.

Come al solito, anche l’ultima delle novità del servizio potrebbe restare in fase di sviluppo per un po’ di tempo prima della sua implementazione totale. I beta tester potranno tuttavia beneficiare del cambiamento quando vorranno, aggiornando la loro app all’ultima disponibile in particolare sul Play Store per dispositivi Android in questo caso.