Subito offerte Iliad per il mondo Apple. I modelli di iPhone 13 si stanno per affacciare sul mercato italiano con i preordini che sono stati già avviati da qualche giorno, ma è interessante scoprire quali sono le offerte proposte da alcuni operatori telefonici nostrani come ad esempio Iliad. Senza dubbio acquistare un prodotto di questo tipo, tramite acquisto a rate, risulta essere la soluzione più abbordabile per coloro che non hanno intenzione di sborsare tutto e subito le cifre proposte da Apple.

Disponibili alcune offerte Iliad per iPhone 13 a rate

Dunque, dopo la notizia dei preordini e delle relative spedizioni avviate, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, bisogna soffermarsi su altri aspetti con le offerte Iliad. Vediamo a questo punto cosa ci propone Iliad per l’acquisto dell’iPhone 13 in tutte le sue varianti. Tale operatore telefonico ha aperto già i preordini ed a partire dal 24 settembre sono previste le prime consegne.

Quali sono a questo punto le diverse soluzioni di acquisto previste da Iliad per i quattro modelli di iPhone 13? L’iPhone 13 da 128GB, che ritroviamo nelle colorazioni Rosa, Blu, Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED, è disponibile al prezzo di 929 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 25 euro al mese per 30 mesi con 179 euro di anticipo. L’iPhone 13 da 512GB, nelle stesse colorazioni, è preordinabile al prezzo di 1.279 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 32 euro al mese per 30 mesi con 319 euro di anticipo.

L’iPhone 13 mini da 128GB, nelle colorazioni Blu, Mezzanotte, Galassia e (PRODUCT)RED, è disponibile al prezzo di 829 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 22 euro al mese per 30 mesi con 169 euro di anticipo. L’iPhone 13 mini da 256GB, nelle colorazioni sopra citate e in Rosa, disponibile al prezzo di 949 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 25 euro al mese per 30 mesi con 199 euro di anticipo.

Per quanto riguarda l’iPhone 13 Pro da 128GB, nelle colorazioni Grafite, Oro, Argento e Azzurro Sierra, si parla di disponibilità al prezzo di 1.179 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 30 euro al mese per 30 mesi con 279 euro di anticipo. Infine ritroviamo l’iPhone 13 Pro Max da 128GB, nelle colorazioni Grafite, Oro, Argento e Azzurro Sierra, che risulta essere disponibile al prezzo di 1.279 euro in un’unica soluzione oppure a rate da 32 euro al mese per 30 mesi con 319 euro di anticipo. Quale soluzione preferite tra le offerte Iliad?